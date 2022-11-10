滙豐調查：港人認為要晉身中產　流動資產要達呢個數....

滙豐銀行發表「2022新世代中產報告」調查顯示，港人普遍認為需擁有590萬港元個人流動資產，才可成為中產階級。同時，及早展開理財規劃維持財務紀律，是成為中產以至延續到退休的關鍵。

報告訪問逾千名年齡介乎24致64歲，擁有100萬元以上流動資產，分析其財務上的優先考慮及人生大事 。

調查顯示，35%的受訪者有計劃送子女到海外升學，受訪父母為子女平均花費約為153萬元。首選目的地為英國(約40%)，其次為加拿大(約17%)及澳洲/紐西蘭(16%)。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，調查有助該行深入了解客戶一方面的優先考慮及原因，以定制客戶服務並加強對這群客戶的支援。

在全球金融市場動盪下，香港中產投資取態趨向謹貸，當中，對財富管理持謹慎/非常謹慎態度的受訪者，由疫情前為30%升至目前為41%，而約60%受訪者的投資組合更比疫情前持有更多現金。不過，可投資資產達780萬以上的高端投資者的投資比例及投資組合則較高及較多元化，當中基金及債券的比例比其他投資產品佔比較高。

同時，76%受訪者認為置業仍屬保值的選擇，當中近40%表示有興趣於本地置業，另外亦有28%有興趣於未來兩至三年於海外置業，而首選海外置業地點包括英國(39%)及中國內地(38%)。

逾半(54%)的千禧受訪者希望提早退休，為非千禧世代受訪者的兩倍(28%)；理想退休年齡平均為56歲。為提早退休，61%千禧受訪者表示會削減開支，而55%的千禧受訪者則希望透過兼職或創業來增加收人。