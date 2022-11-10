余偉文：金融機構爭取近期在港開會　籌備明年復辦大型會議

金管局總裁余偉文在《匯思》發文，表示香港上周盛事連場，除了金融峰會之外，還有香港金融科技周及香港國際七人欖球賽。由金管局首次舉辦的峰會雖是這幾場盛事中的「新丁」，籌辦過程亦遇到不少挑戰，包括50年來首次在11月發出8號風球等，幸得多方支持下，活動才得以成功舉行。峰會吸引了超過200位來自全球約120家國際金融機構的負責人出席，當中約40位更屬全球頂尖金融機構的主席或行政總裁級人物，陣容鼎盛，在近年財金界活動之中難得一見。

是次出席峰會皆是金融領袖，要一次過集齊他們專程來到香港同場現身，並不容易。即使是疫情前，如此規模的盛事在任何金融中心也不多見。今次峰會的成功，再次證明和凸顯香港國際金融中心的特殊地位和重要性。而且，作為機構的最高決策者，這些金融領袖不會貿然長途跋涉來港只為參加「畀臉派對」。他們願意花時間來到香港，是用實際行動顯示對香港及內地市場的重視，為香港復常後的業務發展作出部署。

除了出席峰會3日的官方活動，這批重量級金融人物亦善用留港的時間。多間金融機構在上周舉辦了數百場周邊會議和活動，讓來港的管理層與客戶、合作夥伴和員工會面。這些面對面的交談取代冷冰冰的網絡會議，不但有利建立及鞏固人脈聯繫，而且這些金融機構總公司管理層來訪，亦有利提振香港辦公室的員工士氣。一家環球銀行的總裁跟表示，當他3年來第一次親身到香港的「炒房」為員工打氣，同事們激動鼓掌歡呼，場面出乎意料地令人動容。

很多出席峰會的朋友已經3年多沒有來香港看看。今次訪港，終於不用再道聽途說有關香港的故事，而是自己去體驗、去感受、去見聞最真實、最全面、最立體的香港面貌。

峰會的第一天安排了與會者來到維港新座標M+博物館，參觀館內的藝術品並出席晚宴。也請來香港青少年管弦樂團演奏多首充滿香港情懷的樂曲，包括《似水流年》、《男兒當自強》、《叉燒包》、《東方之珠》及《獅子山下》。西方樂器演奏中國風的曲調，和諧合拍、優美動聽，正是香港擅長匯聚東西文化的寫照。當《獅子山下》奏起的一刻，把大家連繫在一起的就不只是對香港經濟上的期盼，還有一份對這城市惦記不忘的情懷。

今次訪港的金融界重量級人物當中，不少在事業起步時被派來香港打拚，與香港金融業一同成長。即使現在他們已經離開香港，但仍然與香港有深厚的聯繫。這是香港軟實力的一部分。期望過去數年調離香港的金融界人士，都會繼續是香港的朋友及親善大使。

3天峰會雖已閉幕，但勢頭停不下來。不少與會機構都出錢出力支持峰會之後舉辦的香港國際七人欖球賽，與來自全球各地的球迷，在香港大球場用歡呼聲向世界說出「香港回來了」的訊息。事實上，峰會閉幕後，很多與會者都希望這只是一個開端，期待復常的勢頭可以持續，香港早日徹底走出疫情的陰霾。

不少金融機構的負責人都表示，峰會令他們更有底氣，爭取近期在港舉行集團的董事會會議；也有一些機構將邀請集團高層或重要的海外客戶和投資者訪港，更有一些已經在籌備明年恢復在港舉行大型的國際性會議。這些消息都令人感到鼓舞。