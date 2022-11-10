會計師行：賣地收入遜預期　香港財赤恐達1700億

有會計師事務所預測，政府本財政年度將錄得高達1,700億港元財政赤字，有機會創有紀錄以來第二高財赤。該行提到，本財年至今政府收入不理想，主要受累賣地收入遜預期，加上樓市及股市疲弱，交投減少，導致印花稅收入按年減少逾10%。

不過該行指，目前賣地表內仍有不少地皮未推出，只要本年度下半年賣地表現理想，估算中的財政赤字仍有望大降，並相信政府將檢視未來數月賣地表現，再決定下年度有否空間再推消費券。

該行表示，目前估算下年度財政表現言之尚早，但相信隨着香港復常、防疫措施逐步放寬，香港經濟未來有望回復動力，財政表現有望較本年度好。

另外，該行預期，明年3月底止財政儲備料低於8,000億元，對比今年3月底止為9,572億元。

對於樓市措施，該行稱，市場多年來累積不少升幅，近年在利息及通脹升溫影響下，樓價出現回調屬正常，目前市民置業壓力仍沉重，樓價未見插水式下跌，認為一旦「撤辣」，料對市場有重大影響，因此目前會採取觀望態度。

為實現可持續發展，該行建議港府未來應推出具前瞻性措施，首要應檢討部分稅制，包括推出新稅務優惠以鼓勵更多企業在港進行研發活動，提供費用扣除及放寬研發開支的扣除規限，及調低在港設立地區總部及環球貿易辦事處的稅率，以吸引跨國公司及國際貿易公司來港，鞏固區域商業樞紐地位。

此外，該行建議，將股票印花稅回調至0.1%，以提升證券市場競爭力，吸引更多海外公司來港上市。