HashKey獲證監發出虛擬資產交易牌照　料平台於年內上線

虛擬資產服務公司HashKey Group旗下的Hash Blockchain Limited(HBL)獲證監會發出營運虛擬資產交易平台牌照，HBL行政總裁仲梓敏(Colin Zhong)表示，目前剛取得牌照，正與機構客戶進行溝通，料面向專業投資者的交易平台將於年內開放，計劃首輪開放投資約有5至6個幣種。

據悉，HBL首輪將包括比特幣、以太幣等主流幣種外，亦有證券型代幣發行(STO)。Zhong預期，港府最快明年3月推出散戶投資者相關的法規，集團目標於明年下半年開始予零售投資者。

現時有部分虛擬貨幣交易所「爆煲」，HashKey行政總裁李啟泰指，目前市場上有很多不合規的交易平台，包括將公司與客戶的資產共同管理，公司亦同為造市商，令客戶陷入巨大風險。

他指，在證監會牌照下，交易所需遵守的法規有如傳統證券公司；直言本港牌照的質量遠勝其他地方。他認為，待香港的監管架構日漸明確、港府允許散戶投資者後，本港能吸引大量發展中國家的投資者，成為亞太、以至全球的虛擬資產金融中心。