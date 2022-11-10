摩通估比特幣碌落13000美元　幣圈料起勢追孖展

由於全球最大加密資產交易所幣安(Binance)宣布放棄收購加密貨幣平台FTX，以及有消息指FTX可能即將面臨破產，加密幣圈充斥恐慌情緒，比特幣一度跌至15,000美元水平，最新報16,592美元。外媒報道，摩根大通表示，FTX爆出財務危機，幣圈料面臨持續數周的去槓桿行動，比特幣有機會跌至13,000美元。有分析師更指，比特幣跌勢未止，最終可能見12,000美元。

摩通分析比特幣走勢，指通過比特幣的生產成本，就可衡量比特幣還會下跌多少。其生產成本主要是運行比特幣網絡的強大計算機所需的電力。「目前這生產成本為15,000美元，但可能會重新回到13,000美元低位。」

此外，獨立市場分析師CanteringClark表示，比特幣價格可能會在15,000美元附近找到短期支持位，但最終價格可能會處於12,000美元左右。

摩通在報告中表示，加密市場正面臨「一連串追加保證金通知」。(a cascade of margin calls)

市場擔心FTX潛在破產事件可能導致危機蔓延。報告指，現時問題是，在幣圈中資產負債表較強、能夠拯救那些低資本、高槓桿者的實體數量正在減少。