道期靠穩 比特幣企1.6萬美元
2022年11月10日 16:11
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●美匯指數報110.47；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報7.2590；美元兌日圓報146.24；歐元企1.0001，英鎊處1.1386。金價報1,706美元。布油報92.31美元，紐油報85.41美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升38點。
●市後關注點
21:30 美國10月29日當周持續申請失業救濟人數
21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
21:30 美國10月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報16,081點，跌277點或1.7%；國企指數收報5,417點，跌117點或2.13%；科技指數收報3,172點，跌107點或3.28%。主板成交921億港元。https://bit.ly/3UHnZnw
-里昂料快手第三季總收入按年增10%。
-摩通調升瑞聲科技評級及目標價。
●滬綜指收跌12點，船舶製造股領挫3.1%，飛機製造股跌2.3%，石油及有色金屬股齊跌1.9%。https://bit.ly/3tgz0jN
-大摩下調太平洋航運今年純利預測7%。
●中國經濟：
-9年來首次！內地汽車「銀十」銷量下跌。
-福布斯中國富豪身家大跌39%，地產大亨幾絕跡...
-中汽協：內地10月汽車銷量按年增長6.9%。
●香港經濟：
-余偉文：金融機構爭取近期在港開會，籌備明年復辦大型會議。
-會計師行：賣地收入遜預期，香港財赤恐達1,700億。
●Apple首款AR眼鏡或最少延至2025年推出，傳因為...
●摩通估比特幣跌落13,000美元，幣圈料起勢追孖展。
●HashKey獲證監發出虛擬資產交易牌照，料平台於年內上線。
●朱克伯格押注元宇宙失利，Meta喪炒1.1萬人未止血。
●「沽空大師」錢隆斯：加密貨幣行業將面臨整頓。
●Booking.com上季收入較疫前升20%，夏季預訂創新高。
●滙豐調查：港人認為要晉身中產，流動資產要達呢個數....
●高盛晉升80名銀行家為合夥人，女性佔近3成。
●德國阻中企購當地晶片廠，內地籲勿將經貿政治化。
●埃文斯：聯儲局是時候開始放慢加息步伐。
●戰火摧毀經濟，烏克蘭今年GDP料縮逾35%。
●黑田東彥：日本經濟處於復甦中期。