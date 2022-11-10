【產經直播】港股好友止步　淡友要進場？

美國中期選舉參議院選情未有定案，加上加密貨幣市場崩圍，隔晚美股向下，拖累港股周四(10日)低開220點後急挫，一度失守16,000點，收市仍跌277點，報16,081點。美國10月CPI數據今晚出爐，將會影響聯儲局12月加息力度，股民要綁好安全帶迎接新一輪震盪？

內地疫情反覆影響原油需求，美國原油庫存增幅較預期高，隔晚油價再挫，三桶油今日繼續回吐，油價走勢唔樂觀？三桶油有咩追揸沽策略？

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