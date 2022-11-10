【產經直播】港股好友止步 淡友要進場？
2022年11月10日 16:27
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美國中期選舉參議院選情未有定案，加上加密貨幣市場崩圍，隔晚美股向下，拖累港股周四(10日)低開220點後急挫，一度失守16,000點，收市仍跌277點，報16,081點。美國10月CPI數據今晚出爐，將會影響聯儲局12月加息力度，股民要綁好安全帶迎接新一輪震盪？
車股盡顯疲態，龍頭車股接連被大股東減持，當中被股神巴菲特減持的比亞迪股份(01211)再跌近半成；而「造車新勢力」亦顯著向下，小鵬(09868)10月只交付5,101輛電動車，按年大跌5成、按月也跌4成，股價跌幅近10%，車股收晒火，股民唔好亂上車？
另外，手機孖寶個別發展，舜宇光學(02382)10月手機鏡頭出貨量按年跌約13%，按月則升5%，但有傳集團將為明年初推出的三星Galaxy S23 Ultra，提供兩款後置鏡頭模組，股價反覆偏軟；而於今日中午派成績表的瑞聲科技(02018)，第三季則多賺27.5%，加上大行摩通改叫增持瑞聲，並升目標價43.8%至23元，認為在未來一至兩個季度是買入良機，股價升逾4%，手機孖寶前景會點？要點揀好？
內地疫情反覆影響原油需求，美國原油庫存增幅較預期高，隔晚油價再挫，三桶油今日繼續回吐，油價走勢唔樂觀？三桶油有咩追揸沽策略？
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