中環商舖空置率12.89%　創紀錄新低

政府於10月下旬再度放寬社交距離措施，市面人流增加，帶動消費氣氛，部分舖位空置情況出現明顯改善。根據中原(工商舖)資料顯示，上月五大核心消費區中，中環舖位空置率錄得約12.89%，再創該區有紀錄以來新低，按月下跌約0.07個分點，按年同期更回落約1.42個百分點。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，根據該行統計，10月五大核心消費區商舖空置率整體保持平穩趨勢，僅有個別區份錄得輕微升幅，但按年各區表現都大見好轉。黃指，疫情期間，不少奢侈品牌在缺乏旅客消費而遷出中環核心區後，但隨著現時租金持續調整下，吸引部分品牌重返一線街道。

例如中環皇后大道中14至18號新世界大廈地下、閣樓及一樓，總樓面面積約14,155平方呎，市傳獲奢侈品牌以每月約80萬元租用。翻查記錄，舖位前租客為時裝品牌，早於2007年起承租，高峰期月租達約300萬元，故今次新租金較高峰期下跌約73%。

至於尖沙咀舖位空置率亦顯著下降，該區上月商舖空置率錄約10.69%，較9月雖輕微上調約0.01個百分點，但對比去年10月則大幅遞減約4.75個百分點。而旺角區最新空置率就錄約8.77%，按月減少0.15個百分點，按年亦低約0.63個百分點。

同時，灣仔區10月商舖空置率錄得約13.28%，按月增約0.02個百分點，按年也減少約1.35個百分點，而銅鑼灣最新空置率則約5.61%，對比9月漲約0.11個百份點，而與去年同期比較，同樣增加約0.55個百份點。

他分析，五大核心消費區按年表現持續有所改善，反映疫情放緩加上放寬社交距離措施令商戶租舖信心明顯增強。而政府剛宣布11月起為旅行團旅客作針對性安排，准許他們黃碼「團進團出」進入主題公園及食肆，對餐飲行業尤其受惠。隨著旅遊業逐步有序恢復，料可帶動核心商舖空置率持續改善。