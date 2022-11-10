會財局發布新質素管理準則實施進度跟進調查結果

會計及財務匯報局發布有關公眾利益實體核數師就新修訂的質素管理準則(新質素管理準則)的實施進度的跟進調查結果，包括三大重點。

一、實施質素管理系統的整體進度；就準備情況而言，68%公眾利益實體核數師正按其原定工作計劃進行。然而，32%公眾利益實體核數師落後原定工作計劃甚至尚未開始實施計劃，情況未如理想。

二、質素管理系統主要流程的實施進度；就實施質素管理系統的主要流程而言，25%公眾利益實體核數師尚未識別和評估質素風險，46%尚未制定應對已識別質素風險的政策和程序，以及 59%則尚未建立監察和補救流程。截至2022年9月底，部分公眾利益實體核數師匯報正按原定計劃進行，但有一些質素管理系統中的主要流程則仍在進行中。該局關注這些核數師是否能在生效日期前全面實施質素管理系統，特別是公眾利益實體核數師認為制定政策和程序以應對質素風險仍然是實施過程中的最大挑戰。

三、項目質素覆核的實施進度；43%公眾利益實體核數師尚未制定項目質素覆核的政策和程序。他們必須立即採取行動，以強化項目質素覆核人員的資格，並加強項目質素覆核的實施方式和文件記錄。

新質素管理準則將於2022年12月15日生效，規定會計師事務所需制定質素管理系統，以管理事務所進行的審計項目質素。