偉易達︰訂單情況不樂觀 下調全年預測、續控制成本

偉易達主席兼集團行政總裁黃子欣(左二)表示，訂單情況比起早幾個月前不太樂觀。左一為執行董事兼集團總裁彭景輝，右一為首席財務總監唐嘉紅

偉易達在截至9月底止半年多賺6.63%，錄純利8,200萬美元，每股賺32.5美仙。上半財年總收入增加約4.5%，至11.64億美元，主要是北美及亞太市場上升，抵銷了歐洲市場跌幅；毛利率上升0.9個百分點至28.3%，主要是產品售價上升以及材料成本減少，抵銷了主要貨幣兌美元貶值及存貨撥備增加的負面影響。

首席財務總監唐嘉紅表示，會繼續進行成本控制。今年上半財年運費成本比去年同期為高，但隨着8月份付運旺季過去，運費開始大幅回落，料下半財年運費成本較上半財年有改善。此外，集團年初已對產品加價，抵銷了其他成本上升，但下半財年很難再加，之後則視乎經濟情況而定。

美國感恩節將至，執行董事兼集團總裁彭景輝指，留意到零售商已嚴陣以待，今年市面上很多產品充足，有別去年產品缺貨情況，但難言市道表現。

就中美緊張關係升溫，白宮接連對華施加制裁措施，管理層表示有關限制對集團業務並沒有影響，包括產品及生產設備均不受影響。