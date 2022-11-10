華坊：調低葵涌住宅地估值到9億至9.6億

政府推出標售的葵涌荔崗街住宅地，將在周五(11日)截標，因應日前西區堅尼地城西寧街住宅地低價批出，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，將該幅葵涌地皮預測，大幅調低至約9億至9.6億港元，扣除社區設施等樓面面積後，樓面呎價約4,000至4,300元。

他指出，該地皮位於葵涌半山，在夾屋浩景臺對面，地皮面積約41,764方呎，可作商住發展，落成後住宅可享有開揚山景，少部份單位有昂船洲及貨櫃碼頭一帶海景。

粱續稱，發展商需要在項目內提供一個實用面積不少於18,643方呎的公共交通交匯處，以及不少於合共約10,874方呎的展能中心和智障人士宿舍，並要計入項目的建築面積內。但政府會以約5,000多萬或建築成本價的較低者，回購上述社區設施。假設地積比率6.4倍，可建總樓面約26.6萬方呎，當中包括社區設施。同時，地皮另一邊的山坡，以至地皮內均有作護土用的泥釘和石釘，相關的斜坡整理工程將增加項目的建築成本。

在加息、疫情和經濟不穩等不利因素下，昨日閞標的西寧街官地中標價遠低於年中的醫院道地皮 26%，上月截標的市建土瓜灣榮光街項目亦比年初其旁邊的「四合一」項目低 25%。不論大、中、小型發展商均以非常保守的標價投地。