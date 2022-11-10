證監與廉署打擊「唱高散貨」集團　被捕人士涉上市公司主席

證監會公布，與廉政公署過去兩日(9及10日)採取聯合行動，期間拘捕8名人士，包括一個「唱高散貨」集團懷疑主腦。集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃，涉及非法收益1.91億港元。

其他被捕人士亦是該集團的骨幹成員，包括某上市公司的主席，以及2間經紀行的3名負責人員。

超過120名證監會人員和70名廉署人員參與是次聯合行動，並搜查共50個處所，當中逾20個處所由證監會和廉署進行聯合搜查。證監會及廉署取得的搜查令所涵蓋的處所包括多家香港上市公司及證監會持牌經紀行的辦事處。

證監會根據《證券及期貨條例》就與6家香港上市公司的股份可能涉及「唱高散貨」計劃及其他市場失當行為有關的罪行，進行了是次搜查。廉署就涉嫌觸犯《防止賄賂條例》所訂的貪污罪行，採取搜查及拘捕行動。

證監會在進行深入調查時初步發現該集團的可疑交易活動後，基於當中除涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為外，亦涉嫌觸犯貪污罪行，遂將個案轉介至廉署跟進，繼而展開是次聯合行動。集團涉嫌行賄經紀行負責人員及職員，協助配售股份以進行“唱高散貨”計劃。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，打擊社交媒體「唱高散貨」計劃一直且仍然是證監會其中一項首要執法工作。剛採取的執法行動向公眾傳達了一個明確訊息，就是證監會對於上市公司的股東及高層人員以至證監會持牌人積極參與這些操縱性計劃，絕不姑息，因為他們的失當行為損害到少數股東的權益和香港金融市場的聲譽。