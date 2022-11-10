這家公司4年前潮文談貿戰點江山　如今除牌在即……

函件指出，除非CHINA PROPERTIES申請覆核，否則股份的最後上市日期將為2022年11月18日，上市地位將自2022年11月21日上午9時正起取消。

這家公司令人印象深刻之處在於其主席「Wang Shih Chang, George」2018年中期業績夾雜口語寫道︰「10年前美國狂印鈔票輸出全世界。現在美國與全世界為敵，要將輸出的美金(中略)和遷出美國的供應鏈搬師回朝，整冧別國的資產市場和全球供應鏈佈局。所以美國的敵人特別多，幸好川普(時任美國總統特朗普)沒有毛澤東的智慧，拉一個打一個，佢係打晒全世界。」

「但要消滅美國這個霸主不容易，歷史上要踢走大佬，都是要冒上先被大佬打死的風險，但中國足智多謀，鄧小平說：要摸著石頭過河，江澤民說：要悶聲發大財，韓信更忍跨下之辱。但造就了一個又一個「奇世」。今天美國把貿易戰打得翻天，不過以川普的智慧，要整冧中國的模式，也不是係借火這麼容易。只是大戰在即，有危就有機。所以本集團的既定方針不變，雖然部分項目正等待政府的新規劃而延誤，但令股東盈利始終是本集團的目標。」

中美角力確實如Wang博士所講愈演愈烈，可惜公司卻長期停牌至今。CHINA PROPERTIES GROUP表示，現正徵詢專業意見及考慮聯交所取消其上市地位的決定，但可能不會進行覆核，就算做，覆核結果尚不確定。