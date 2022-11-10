報告：家族企業新生代關注碼化轉型和可持續發展

羅兵咸永道發布《2022年全球家族企業新生代調研中國報告》，以了解家族企業新生代領袖的優先事項和挑戰。

隨着很多創一代開始邁入花甲之年，新生代必然被寄予厚望繼承衣鉢，成為企業的未來接班人。為確保生存，在新常態下實現可持續增長勢在必行，商業優先事項亦將決定家族企業的發展軌迹。72%的中國家族企業新生代認為，實現業務增長應該是他們公司未來兩年的首要任務（全球：65%），其次是採用新技術（中國：52%；全球：44%）。大多數新生代認為實現業務增長（中國：58%；全球：44%）以及拓展到新行業或市場（中國：23%；全球：25%）將是他們的兩大首要任務。將投資於創新研發以及採用新技術作為優先考慮的中國家族企業新生代佔比則大約為16%（全球：11%）和14%（全球：13%）。為確保企業業務的長期增長，家族企業應該考慮數碼化轉型，這是可以應對時間考驗且最為有效的策略之一。

新生代相信，其家族企業有可能憑藉其在商業世界中的影響力來引領可持續發展的方向。中國超過一半的受訪者（51%；全球：64%）認為家族企業在可持續的商業實踐中可以引領潮流。62%的中國受訪者表示他們會確保可持續發展成為其所有工作中的核心（全球：55%）。這趨勢與中國在2060年之前實現碳中和的決心以及監管機構、交易所和投資者圍繞環境、社會和企業管治（ESG）報告的一系列積極進取行動一致。