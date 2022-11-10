香港指標甲級商廈空置率連升4個月至10.2%

環球經濟疲弱，各國央行持續加息，加上股市表現波動，令市場觀望氣氛濃厚，10月本港寫字樓市場活躍度持續下滑。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，整體指標甲級商廈空置率連續四個月上升，上月漲至約10.2%，為近一年以來新高。

該行報告顯示，10月分區甲廈空置率中，以灣仔／銅鑼灣區升幅最勁，該區空置率由9月約7.4%，上升至10月約8.8%，升幅約1.4個百分點，尖沙咀區亦上升約0.6百分點。不過，上環、中環、金鐘及東九龍區空置率按月則減少，其中，金鐘及東九龍均下呹約0.3個百分點。

至於上月整體甲廈呎租金按月反彈約0.7%，而呎價則跌約1%。當中，以灣仔呎租漲約5.8%至每方呎約52.4港元最多。不過，中環呎租則按月下跌約0.6%，最新呎租約53.9元。另外，今年7至10月，50大甲廈買賣成交僅錄14宗，按年跌65%，而上月全月該批甲廈買賣只錄3宗。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然近期加息及經濟環境不明朗，令商廈投資需求受壓，但整體租務市場較買賣市場更為暢旺。該行於10月錄得406宗寫字樓租務成交，按月增加約4.6%。

翁指，市場上亦有不少大型租務成交，如瑞銀預租西九高鐵站項目9層樓面，涉總樓面面積約25萬方呎，並同時續租中環國際金融中心二期共14萬方呎，市場預料月租約1,820萬元。反映市場憧憬通關在即，金融機構積極部署在港擴充。