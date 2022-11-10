美孚高層兩房5個累劈23%沽　呎價守1萬元

受各項利淡樓市因素拖累，藍籌屋苑業主繼續劈價出貨。荔枝角美孚新邨兩房戶，6月至今累減190萬元沽出，成交價620萬元，期內累積減幅達約23%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富澤花園富威閣高層A室，實用面積約650方呎，原則屬三房間隔，現改為兩房連主人套房，成交價低見900萬元，呎價約13,846元，創屋苑近五年新低，單位今年9月才放盤，叫價1,188萬元，累積減幅約24%。

●中原林龍南透露，北角康澤花園C座高層4室，實用面積約396方呎，兩房間隔，有裝修，今年中放盤叫價798萬元，最終累減158萬元，以640萬元易手，呎價約16,162元，比去年同期下跌約15%，買家屬於用家。

●中原林美珊表示，跑馬地慧莉苑低層B室，實用面積約592方呎，套三房間隔，望街景，以1,080萬元易手，呎價約18,243元，買家屬於用家，原業主於2012年以872萬元買入，持貨約10年帳面獲利208萬元，單位升值約24%。

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九龍區

●中原余考成指，荔枝角美孚新邨1期百老匯街27號高層C室，實用面積約602方呎，兩房間隔，望內園景，6月以810萬元放售，期間見銀行加息，又未能通關，大幅降價至700萬元即獲洽購，終以620萬元成交，減幅約23%，呎價約10,299元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣昇悅居8座中層G室，實用面積約604方呎，三房間隔，望內園景，以約1,038萬元放盤約1個月，議價後決以988萬元易手，呎價約16,358元，較市價略低，新買家為首置客。

●香港置業謝啟源表示，奧運站柏景灣6座中層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以1,030萬元放盤約3個月後，吸引區內首置客洽詢，議價後減價162萬元或約15%，以868萬元成交，呎價約18,627元，低市價約5%。

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新界區

●美聯姚偉明表示，荃灣爵悅庭西爵低層E室，實用面積約450方呎，一房間隔，享山景，開價700萬元，議價48萬元，終以652萬元成交，呎價約14,489元。

●中原葉浩麟指，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座中層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，9月放盤叫價580萬元，因加息及市況淡靜，10月初減至550萬元，月底再降至543萬元，最近獲買家洽購，終以535萬元售出，呎價約9,710元，新買家為區內租客。

●美聯曹錦輝稱，元朗公屋朗屏邨悅屏樓中層33室，實用面積約355方呎，兩房設計，一口價於未補價第二市場以160萬元售出，呎價約4,507元，原業主於2016年以29.5萬元購入，持貨逾6年帳面獲利130.5萬元，期內升值約4.4倍。

●中原何志忠表示，粉嶺上水區11月暫錄約5宗買賣，粉嶺花都廣場3座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約480萬元，議價後以431萬元沽出，呎價約11,649元，累減約49萬元，新買家為上車客。

●美聯楊浩然稱，大埔天鑽16座低層G室，實用面積約457方呎，兩房間隔，以610萬元售出，呎價約13,348元，料為今年同類型單位新低，原業主於2019年以約594萬元購入，帳面仍賺16萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑2座低層B室，實用面積約376方呎，一房間隔，望山景，放盤兩個月，已補價自由市場叫價530萬元，減20萬元，以510萬元成交，呎價約13,564元。

●中原敖國偉指，大圍區11月暫錄約7宗買賣，包括盛薈2座北翼低層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，10月放盤累減180萬元，換樓客以1,020萬元購入，呎價約13,765元，原業主於2019年10月以1,158萬元買入，帳面蝕138萬元，期內貶值約12%。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區11暫錄約17宗成交，按月跌約35%，其中迎海1座高層A室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約860萬元，議價後以785萬元易手，呎價約15,827元，累減75萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧透露，馬鞍山新港城J座高層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤兩個月，獲買家零議價下以560萬元承接，呎價約15,427元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海濤居3座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後以613萬元易手，呎價約13,183元，累減67萬元或約10%，新買家為用家。

●利嘉閣彭嘉豪透露，馬鞍山薈朗1座中層B1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，望海景，日前以約360萬元易手，呎價約15,721元，原業主於2016年8月以約311.3萬元一手購入，持貨約6年帳面獲微利約48.7萬元，或升值約16%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢西沙路西徑村單號屋，套四房間隔，享山景，連天台，叫價1,470萬元，累減190萬元，以1,280萬元成交，減幅約12.9%，低市價一成。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳中心2座中層F室，實用面積約680方呎，套三房間隔，早於8月開價1,000萬元放盤，減價100萬元或1成，以900萬元成交，呎價約13,235元，新買家居於同屋苑，由父母協助下置業，料作婚後新居。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳新都城2期9座中層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望內園景，10月開價約658萬元放盤，隨市況降價，累減約45萬元，一個月內速以613萬元成交，呎價約16,887元，新買家為外區客，打算買樓上車準備結婚，。

●美聯尹皓霆指，將軍澳峻瀅II第2座中層A室，實用面積約499方呎，兩房間隔，開價720萬元放盤，最終減價70萬元或約10%，以650萬元成交，呎價約13,026元，較銀行估價低約9.2%。

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