藍籌屋苑連環失守　港島康怡三房呎售1.2萬

淡市下藍籌屋苑樓價相繼「失守」。鰂魚涌康怡花園三房單位，累劈逾230萬元，僅以718萬元易手，呎價約12,047元。

市場消息透露，上址為G座極低層單位，實用面積約596方呎，3月開價950萬元，11月減至800萬元，終再減82萬元後售出。

映灣園三房賣987萬破底

東涌映灣園11月錄首宗買賣。中原曹嘉華指，該盤1座高層A室套三房戶，實用面積約971方呎，於5月放盤，累減163萬元，終售987萬元，呎價約10,165元，同類型單位做價跌穿一千萬元創新低，較8月同類成交更低約13%。

有業主自付辣招稅出貨。美聯黃永財稱，大角咀港灣豪庭6座中層C室，實用面積約474方呎，開價898萬元，原業主急需套現，劈價至790萬元吸客，新買家睇樓5小時內以773萬元購入，做價料屬屋苑三房戶今年最低，呎價約16,308元。單位2010年購入，去年曾作內部轉讓，轉手須自付樓價10%額外印花稅。

銀主盤都要劈價。該行黃嘉明稱，粉嶺花都廣場6座高層B室，銀主以700萬元放售約半年，減價至575萬元沽，屋苑三房戶樓價跌穿「6球」，呎價約10,932元，低市價約10%。