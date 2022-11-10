新盤UPDATES：一手樓群起軟銷　今錄5宗成交

發展商頻繁展開軟銷，大埔白石角新盤披露住客會所布局，而紅磡項目亦介紹連接的商業部分規劃。另一方面，新盤成交量仍於低位横行，是日(10日)暫僅錄約5宗一手交投。

●大埔白石角University Hill最快下周

至於，項目會所Club Silicon連戶外綠化園林總面積逾17萬方呎，分南北兩翼而建，劃分七大主題區域，設施包括室內室外泳池、戶外瑜伽草坪、緩跑徑、多用途室內籃球場、24小時健身室及攀石競技場等逾40項設施。

●紅磡必嘉坊．迎匯收票暫錄超額約3倍

●啟德澐璟推首批88個住宅車位 售價326.8萬元起

資料顯示，項目的賣地條件規定，發展商不得向任何一個住宅單位的業主，出售逾3個住宅停車位及住宅電單車停車位。

●旺角利奧坊‧壹隅一房641萬元沽

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期連花園別墅單位1,580萬沽

●市傳長沙灣連方I暫收約210張入票

市傳消息指，萬科香港發展的長沙灣連方I，過去6日累計接獲約210張入票，按周六(12日)首輪發售30伙計，超額認購約6倍。該盤今日公布夥拍中原地產及中原按揭為買家提供按揭優惠。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期首錄終止交易個案

同時，該盤最新亦售出E座3樓8室，實用面積436方呎，以642.14萬元成交，呎價約14,728元。

●屯門青山公路帝御·金灣兩房交易告吹

由恒基物業代理負責銷售，近月入伙的屯門青山公路青山灣段項目帝御·金灣，亦涉及其中一宗個案。該盤的3座8樓19室，為實用面積487方呎，兩房間隔，原本於2020年8月以682.01萬元沽出，成交呎價約14,004元，當時買家採用建築期付款計劃入市。