新盤UPDATES：一手樓群起軟銷 今錄5宗成交
2022年11月10日 22:02
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發展商頻繁展開軟銷，大埔白石角新盤披露住客會所布局，而紅磡項目亦介紹連接的商業部分規劃。另一方面，新盤成交量仍於低位横行，是日(10日)暫僅錄約5宗一手交投。
●大埔白石角University Hill最快下周
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，周四(10日)披露住客會所布局。新地代理總經理胡致遠表示，下周上載樓書，公布首張價單，並計劃推售該盤同時，推出同系列第1期Silicon Hill早前保留的特色戶或大單位。
至於，項目會所Club Silicon連戶外綠化園林總面積逾17萬方呎，分南北兩翼而建，劃分七大主題區域，設施包括室內室外泳池、戶外瑜伽草坪、緩跑徑、多用途室內籃球場、24小時健身室及攀石競技場等逾40項設施。
●紅磡必嘉坊．迎匯收票暫錄超額約3倍
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊．迎匯，連日來繼續收票，截至周四(10日)暫錄超額認購約3倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目連接的步行街總店面長度約1公里，規劃實踐出環境、社會和管治（Environmental, social and governance, ESG)的理念。
●啟德澐璟推首批88個住宅車位 售價326.8萬元起
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，繼昨日公布銷售安排，落實下周一(14日)起以全招標形式發售首批118個單位後，周四(10日)於項目網站上載首張車位價單，推出首批88個車位，佔整體373個車位約24%，首批車位分布於地庫1層至地庫3層，售價介乎326.8萬至376.8萬元。
資料顯示，項目的賣地條件規定，發展商不得向任何一個住宅單位的業主，出售逾3個住宅停車位及住宅電單車停車位。
●旺角利奧坊‧壹隅一房641萬元沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，近日接連錄得成交，最新沽出1座26樓M室，實用面積267方呎，一房間隔，成交價641.25萬元，呎價24,017元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期連花園別墅單位1,580萬沽
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周四(10日)透過招標沽出別墅RV7的地下B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連787方呎花園、成交價1,580.61萬元，呎價為14,100元。
●市傳長沙灣連方I暫收約210張入票
市傳消息指，萬科香港發展的長沙灣連方I，過去6日累計接獲約210張入票，按周六(12日)首輪發售30伙計，超額認購約6倍。該盤今日公布夥拍中原地產及中原按揭為買家提供按揭優惠。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期首錄終止交易個案
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，首錄終止交易個案。項目的E座16樓12室，實用面積306方呎，一房連衣帽間間隔，於上月底以472.31萬元沽出，呎價約15,435元，惟該宗交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
同時，該盤最新亦售出E座3樓8室，實用面積436方呎，以642.14萬元成交，呎價約14,728元。
●屯門青山公路帝御·金灣兩房交易告吹
由恒基物業代理負責銷售，近月入伙的屯門青山公路青山灣段項目帝御·金灣，亦涉及其中一宗個案。該盤的3座8樓19室，為實用面積487方呎，兩房間隔，原本於2020年8月以682.01萬元沽出，成交呎價約14,004元，當時買家採用建築期付款計劃入市。