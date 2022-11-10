道指曾升逾900點　亞馬遜飆8%　港股夜期高水600點

美國中期選舉尚未完全落幕，惟投資者更為關注通脹數據，上月美國消費物價指數(CPI)按年升7.7%，低過預期，預示通脹壓力回落。市場憧憬聯儲局放緩加息步伐，美股道指早段升915點，報33,429點；標指升136點或2.82%，報3,885點；以科技股為主的納指升521點或5.04%，報10,875點。

港股外圍方面，恒指夜期報16,680點，升604點，高水599點。阿里巴巴美股逾5%，折合約6.81港元，較港股收市價高6%。

雖然通脹數據回落，但聯儲局官員對於貨幣政策取態迥異，被視為「鷹派」領軍人物的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，距離實現聯儲局的目標(穩定物價及最大就業)仍有很長的路要走，任何關於政策轉向的討論都為時尚早。

另邊廂，芝加哥聯儲銀行行長埃文斯則認為，即使未來數月通脹再度高於預期，惟考慮到聯儲局已經將利率升至高位，現在也是時候開始放慢加息速度。

人造植物肉公司Beyond Meat是高通脹之下的「典型受害者」，該企行政總裁Ethan Brown承認上季業績令人失望；又謂通脹導致消費者傾向選擇雞肉等「更便宜的蛋白質」來源，植物肉的需求因此受壓。於截至10月1日止一季，公司的收入按年下跌22.48%至8,250萬美元；淨虧損則擴大至1.01億美元(約7.87億港元)。

在今年加息潮之下，高估值的增長股表現受壓。電商巨頭亞馬遜周三股價收跌4.27%，市值僅餘8,785億美元，較去年7月時的歷史高位1.88萬億美元大幅回落，成為首家市值蒸發一萬億美元的企業。CFRA分析員Arun Sundaram認為，亞馬遜明年收入增長將進一步放緩至8%，惟仍看好其盈利能力會有所改善。亞馬遜股價周四反彈8.11%。

另外，遊戲研發引擎公司Unity公布，截至9月底止一季收入為3.22億美元，按年升12.76%，惟淨虧損擴大1.17倍至2.5億美元，主要由於研發開支上升39.2%，令整體經營開支大幅增長。Unity股價曾升20.91%。