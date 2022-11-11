東方日報B1：幣安購FTX彈弓手　幣災更愁

全球第二大加密貨幣交易所FTX早前被踢爆財務問題，幣安(Binance)隨即每日「彈出彈入」，由公開表示會將持股清倉，隔日又公布擬做「白武士」收購FTX，翌日卻又反口放棄收購，原因是該平台涉及美國監管機構調查。幣安創始人趙長鵬與FTX平台創始人、行內稱為「薯條哥」或「幣圈金童」的Sam Bankman-Fried (SBF)向來是死對頭，「七擒七縱」之下，更玩殘一眾加密貨幣。早前有指今次事件可能重演「LUNA爆倉」慘況，但論影響力，FTX事件所造成的破壞似乎是有過之而無不及！

據CryptoCompare數據，FTX的平台幣FTT一度跌至1.07美元，按日跌78%，後來收復部分失地，見3.5美元，仍跌20%。與FTX的平台關係密切的SOL幣亦跌19%，至14.77美元。主要加密貨幣幾乎全線下挫，比特幣每枚價格一度跌穿16,000美元，觸及約兩年低位，及後報16,700美元，跌接近8%；以太幣跟跌5.5%，報1,193美元。只有事件中主角之一的幣安幣(BNB)一度飆升八成，高見554美元。過去24小時，全球加密貨幣市值再挫6.71%，至8,409億美元。

曾做了一天「白武士」的幣安創始人趙長鵬在其社交平台推文指，「傷心的一天，有嘗試過，但……」。幣安指出，由於公司盡職調查(due diligence)，以及新聞指FTX有關客戶資金處理不當和涉嫌被美國機構調查，決定不尋求對FTX的潛在收購；又指起初幣安希望能提供資金流動性幫助FTX客戶，但這些問題已超出其控制或幫助的能力範圍。市傳幣安放棄做「接盤俠」是因發現了FTX的財務黑洞，其負債及資金缺口高達60億美元(約468億港元)，幣安根本「啃唔落」。

目前，FTX已在網站貼出告示，表示無法處理提款，並強烈建議客戶不要存款，又已暫停新客開戶服務。FTX另一名股東紅杉資本最新宣布將FTX的投資價值清零，並指出於FTX的敞口有限，投資成本僅1.5億美元(約11.7億港元)。

據報，新加坡主權基金淡馬錫、美資投行貝萊德、老虎基金以及軟銀等都成為FTX爆倉的苦主。其中，淡馬錫發聲明表示，正以股東的身份與FTX接洽。值得一提的是，淡馬錫之前亦通過旗下Vertex Ventures (祥峰投資)投資了FTX的對家幣安。

另一名有意出手打救FTX的是火幣(Huobi)全球顧問兼波場(Tron)創始人孫宇晨，他於推文中稱，「最近FTX所引發的資產安全憂慮令人揪心……經過慎重思考決定，火幣與波場願永久1：1剛性承兌所有FTX平台內波場系代幣 。」

不過，摩根大通策略師表示，FTX危機的影響使加密市場面臨數周的去槓桿化，這一波動盪可能將比特幣進一步推低至13,000美元。報告表示，鑑於FTX與出事的同系對沖基金Alameda Research和加密生態系統其他部分之間的相互作用，「追加保證金通知(Margin Call)」可能陸續有來。更大問題是，在加密領域中，能夠拯救低資本高槓桿的企業，數量正在減少。

換言之，挨年近晚，金融市場又多一批巨額資產價格被大蒸發，短期宜留意加密貨幣的持續波動，對整體金融市場所造成的連鎖效應。