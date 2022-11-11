加密幣平台FTX「爆煲」　軟銀又成輸家...

外媒報道，虛擬貨幣交易平台FTX陷入財困或面臨「爆煲」危機，有份投資的紅杉資本亦迅速發表聲明以安撫投資者，指已不再持有FTX股份。不過，亦有份參與投資的軟銀尚未有任何回應，令市場猜測其所面臨的風險敞口。

據悉，軟銀沒有透露在FTX的投資總額及相關投資估值。據FTX以往發布的公告，軟銀去年參與9億美元的B輪融資，今年又參與4億美元的新一輪融資。紅杉資本和Coinbase Ventures等多位投資者在兩輪融資中投入資金，但沒有提供具體數據。

Asymmetric Advisors的Amir Anvarzadeh估計，軟銀所持有的FTX股權之前價值幾十億美元，而今次對FTX投資失敗，是對軟銀投資初創企業的「又一次重大打擊」。Anvarzadeh曾多次公開呼籲市場沽空軟銀股份。

LightStream Research的分析師Mio Kato料，軟銀持有的FTX風險敞口總數不足1億美元；但「FTX消息令人感覺，在現環境下之投資估值將會減少」，而軟銀所投之FTX估值「很容易再下跌50%，甚至是60%至70%」。