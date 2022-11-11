【東方產評】幣圈失序掀風暴　健全監管覓出路

今年加密貨幣圈繼「三箭資本」倒閉事件後，近日輪到全球第二大加密貨幣交易所FTX爆財政危機，連帶各種加密貨幣價格都大插水，一片腥風血雨，掀出一場雷曼式的幣圈風暴。其實，近年加密幣交易所以高息利誘投資者存入資產，但內部運作缺乏透明度和規範化，加上涉及槓桿操作，出事倒是遲早問題。如何在這接二連三的爆倉事件中，反思如何健全加密幣交易的市場基建，既保障投資者，又支持金融創新科技持續健康發展，當是各方須深思的問題。

今年稍早時間，因槓桿和過度借貸而造成百億美元加密幣資產快速「清零」而倒閉收場的三箭資本事件，言猶在耳，近日又爆出FTX瀕臨倒閉事件。事緣作為全球第二大加密幣交易所的FTX，其創始人所擁有的資產管理公司，被指擁有大量由FTX發行的FTT幣負債，即是左手交右手，信用受質疑之下，FTX面對擠提壓力，資金鏈斷裂，如今找「白武士」不成，陷入破產危機。這家一度富可敵國，成全球幣圈代表企業的FTX，一下子就暫停運作，恍如「鳥獸散」，投資者無法提取存放在FTX的資產，被割韮菜，欲哭無淚。

雖然今年來聯儲局多次加息，但利率仍處歷史較低水平。加密幣交易所以高息作招徠，吸引投資者存入資產，其實情況與當年投資者貪圖高息買入垃圾債相似，只是今次參與FTX而投資損手的不僅包括散戶，更有國家級投資公司、全球大型基金公司等專業投資者。

事實上，一而再、再而三的幣圈爆倉事件，至少反映出兩大問題，就是加密貨幣交易所用自行發行的代幣作為資產擔保的抵押品，疊加槓桿操作，放大債務，一旦遇上市場景氣逆轉或突發信用事件，資金鏈斷裂，一發不可收拾，資不抵債，結果隨時一切歸零。「追孖展」的骨牌效應拖累其他具流動性的加密幣成拋售套現應急的對象，致令加密幣集體大幅波動。說白了，加密貨幣交易所如此運作，猶如「莊家開賭」；參與者血本無歸，也難追責。

一連串槓桿系統性風險頻生，絕非偶然，足顯加密幣缺乏監管的問題必須正視。畢竟，若投資者解決不了資產被突然「清零」的風險，就只有選擇縮減相關的投資避險，結果不見得對現存參與者甚至整體行業發展有多大好處。

當然，不能因為這些事件而完全否定加密幣的存在價值，也不等於加密幣的末日來臨。加密幣的概念是「去中心化」，而這些加密幣交易所作為一個交易平台，其存亡並不影響加密幣的存在與運作，更貼切講其實就是加密幣市場由放任發展到建立健全成熟交易體系的一個過程。作為一種投資產品也好，商品也好，如何完善交易法律框架，做好規範，保障參與者資產安全和合理權益，倒是監管者責無旁貸須正視的範疇。

時值香港要全面提升金融產業競爭力，並向外發表了虛擬資產發展的政策宣言，當局得謹記要在立法監管與促進發展兩方面取得平衡，切勿抱持「唔執輸」、「人做我做」的心態行事，免得引狼入室，成事不足。