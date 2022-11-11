內地10月社融增量9079億人民幣　按月減74%

內地10月份銀行信貸出現季節性回落。儘管金融監管機構放風要求內銀信貸「應放盡放」，但中國人民銀行昨公布，10月社會融資規模增量僅9,079億元人民幣(下同)，較9月的3.53萬億元大幅縮減74.28%，按年亦減少7,097億元；同月廣義貨幣(M2)供應量按年增長11.8%，低於預期的12%，9月為12.1%。

10月內地新增人民幣貸款6,152億元，受去年同期基數較高等因素影響，按年少增2,110億元。分部門看，住戶貸款減少180億元，其中，短期貸款減少512億元，中長期貸款增加332億元；企業單位貸款增加4,626億元，其中短期貸款減少1,843億元，中長期貸款增加4,623億元，票據融資增加1,905億元；非銀行業金融機構貸款增加1,140億元。首10個月累計，新增人民幣貸款18.7萬億元，按年仍多增1.15萬億元。

此外，內地地方債市場開始嘗試改革一級市場的定價方式。經濟大省廣東下周二發行的兩批地方債收益率，將從參考國債改為參考地方債。

●福布斯中國百富身家縮39%

另一方面，近年環球金融市場遭遇重創，富豪身家亦大縮水。《福布斯》公布2022年中國內地富豪榜名單，有份上榜的100位富豪身家，合共下跌39%至9,071億美元，創下《福布斯》有紀錄以來的最大跌幅。