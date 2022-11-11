內房有救！續鬆樓市「辣招」 富力8筆境內債全獲展期
2022年11月11日 05:00
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內地房地產企業的債務危機漸見曙光，富力地產(02777)繼今年7月完成10筆境外美元債的整體展期後，周四再迎來好消息，宣布8筆合共約135億元人民幣(下同)的境內公司債，其整體展期已獲債券持有人表決通過，被外界視為率先完成境內及境外債務展期的首家房企。
富力地產公布，8筆公司債展期後的加權平均到期期限，從約4個月延長至3年以上，能有效緩解公司流動資金壓力，改善整體財務狀況。計及7月總計約49.43億美元的境外債，獲延長償債期限的總金額更超過460億元人民幣。不過，昨日富力股價曾挫逾8%，收跌7.35%，報1.26港元。
民企發債融資方面，中國銀行間市場交易商協會公布，正式受理龍湖集團(00960)的200億元人民幣的儲架式註冊發行，即可按市場化、法治化、公開透明的發債管理模式，企業可在註冊有效期內結合需求分次發行。龍湖可選聘多家機構組成主承銷商團完成註冊，後續每期發行時再結合實際需確定當期發債規模、資金用途、主承銷商。除龍湖外，還有多家民營房企也在溝通對接發債註冊意向，交易商協會、中債增進公司正積極推進受理評議工作。
深圳人才房市價六折售
同時，各地方政府放寬樓市「辣招」，尤其針對合資格人才。深圳市住建局發布通知，推出首批人才房共涉6個項目，配售住房達4,422套，亦規定了相關申請條件、房源安排、選樓規則、配售流程等，意味着深圳2018年提出的可售型人才房正式進入銷售階段，而據報首批人才房的售價是同地段普通商品房的六折左右。