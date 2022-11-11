內房有救！續鬆樓市「辣招」　富力8筆境內債全獲展期

富力地產公布，8筆公司債展期後的加權平均到期期限，從約4個月延長至3年以上，能有效緩解公司流動資金壓力，改善整體財務狀況。計及7月總計約49.43億美元的境外債，獲延長償債期限的總金額更超過460億元人民幣。不過，昨日富力股價曾挫逾8%，收跌7.35%，報1.26港元。

深圳人才房市價六折售

同時，各地方政府放寬樓市「辣招」，尤其針對合資格人才。深圳市住建局發布通知，推出首批人才房共涉6個項目，配售住房達4,422套，亦規定了相關申請條件、房源安排、選樓規則、配售流程等，意味着深圳2018年提出的可售型人才房正式進入銷售階段，而據報首批人才房的售價是同地段普通商品房的六折左右。