香港電腦學會：金融結合科技「拍住贏」

金融機構近年銳意加速數碼轉型，對金融科技，特別是財富科技(WealthTech)、合規科技(RegTech)，以及環境、社會與管治(ESG)等範疇需求大增；並與金融科技企業及初創企業合作，成為新趨勢。此舉一方面為金融機構加快產品及服務創新，另一方面亦為科技企業包括初創公司，提供實際的應用場景，創造雙贏。

然而，對金融機構及金融科技企業而言，此類合作模式仍屬新穎，若另有促使雙方合作的誘因，定能進一步推動香港的金融科技發展。

數碼金融服務需求大增

WealthTech、RegTech，以及促進ESG的金融科技，在全球都是一個方興未艾的議題；而香港作為國際金融中心，金融科技的發展亦正全速前進。以WealthTech為例，香港證監會今年發布的調查報告顯示，截至去年底，本港資產及財富管理業務的管理資產約為35.5萬億元。隨着內地及區內高資產淨值人士數目增加，對更個人化的金融服務需求亦與日俱增，自然帶動金融機構利用WealthTech來降低財富管理服務的成本，以及滿足不同客戶的投資需要。

面對日益嚴格的監管要求，金融機構需要利用RegTech來解決如金融欺詐、可疑交易、違規交易通報、風險管理，以及減低合規營運成本等問題。由於香港擁有完善的法律及監管制度，在發展RegTech上，擁有獨特優勢。

至於ESG投資及綠色金融，更是現時金融市場上的一個重要板塊。據金融管理局估算，去年香港的綠色和可持續債務發行量已超過500億美元。同時，利用科技如人工智能及大數據分析等，可協助投資者分析企業的ESG表現，作出明智的投資判斷；又可助機構檢視自身的ESG表現，以調整及完善ESG策略如風險管理措施等。

在數碼轉型的大趨勢下，金融機構對金融科技的需求有增無減。不過，如由公司內部研發數碼方案，以解決業務痛點或創新產品，首先未必有相關科技人才，其次是效率存疑。另一方面，本地的金融科技企業，有不少創新方案，但需要真實的測試及應用場景，以完善方案。兩者合作，既能加快金融機構數碼轉型，又為科技企業提供試驗創新金融科技方案的機會，可謂雙贏。

銀行科企合作互補優勢

此種合作模式，在外國愈趨盛行，Cornerstones今年發布的市場研究顯示，受訪的美國銀行及信用合作社中，近九成認為這類合作是整體業務策略的重要範疇。在本港，由數碼港推行的「拍住上」計劃，透過資金資助，正正有效促成金融機構及金融科技企業的合作。計劃去年首次推出，超過90個金融科技創新項目成功完成；七成回應問卷調查的金融機構更表示，會在一年內考慮採用夥拍金融科技公司的方案。

數碼港的新一輪計劃於9月開始接受申請，資助對象擴大至研究機構，資助額提高到15萬至40萬元，相信定能激發更多創新金融科技方案，為金融機構及金融科技的發展帶來更大動力。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳思源