陳鳳珠：美晶片禁令礙中國半導體科研步伐

美國於8月時簽署晶片法案，補貼美國的半導體產業，以提升其科技領域於全球競爭力後，10月又推出半導體產業出口禁令，以妨礙內地的科技發展。

美國商務部早前限制先進半導體及晶片製造設備出口至中國，而出口用於先進人工智能計算及重要技術超級電腦的晶片，必須先向商務部申請出口許可，而商務部會審視出口到內地運作的美國及盟友晶片生產商的申請。另外，美國亦禁止美國人員在沒有許可證的情況下支持內地的晶片開發生產，可見無論在硬件、軟件配套及人力資源等方面均設置限制。

目前不少外國企業於內地設廠生產晶片，如三星及SK海力士均在內地設有廠房，其生產過程中使用到美國的技術和產品，因此亦會受到今次美國政策的影響。不過，兩家公司在內地的晶片廠房已獲得美國政策的一年期豁免，因此仍能繼續向內地供應半導體。

限制升級拖慢半導體發展

內地為半導體的消費大國，佔全球晶片需求量逾四成，以往內地從美國、日本、南韓及歐洲進口先進的晶片及設備，以滿足發展需求。美國企業在半導體產業的市場份額佔比相當高，不論是晶片設計或晶圓設備製造方面，故今次升級限制有機會影響內地的半導體市場發展。雖然近年內地亦不斷加強資金投入，自主研發技術，但仍需依賴外國進口的設備及技術才可繼續向高端發展。

半導體企業相信仍將繼續向商務部申請出口許可證，以維持供應至內地，而內地亦會密切留意美國的制裁行動，以尋求解決辦法。如美國晶片製造商英偉達，正向內地客戶提供新型先進晶片。由於內地為英偉達的重要市場，英偉達透過重新包裝產品，以符合美國最新的半導體出口管制措施，並供應產品至內地，預期其他晶片製造商或會作出相應措施，以避過美國商務部的貿易限制。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)