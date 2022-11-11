港股黑期升830點　比特幣彈1成

●踏入亞洲時段，美匯指數跌2%，報108.09；港匯見7.8448；離岸人民幣(CNH)報7.1517；美元兌日圓處141.58；歐元報1.0193，英鎊報1.1697。金價處1,753.83美元。布油報93.35美元，紐油報86.34美元。比特幣連日大冧後，急彈1成至1.75萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水830點。

●美國通脹壓力回落，市場憧憬聯儲局放緩加息步伐，道指收報33,715點，升1,201點或3.7%。標指收報3,956點，升207點或5.54%；納指收報11,114點，升760點或7.35%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報16,740點，升659點。

●即月恒生指數夜期收報16,819點，升743點，高水738點，成交42,057張。

●紐約期油收報每桶86.47美元，升0.64美元或0.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.67美元，升1.02美元或1.1%。

●紐約期金收報每安士1,753.7美元，升40美元或2.33%。

●英國富時100指數收報7,375點，升79點或1.08%；德國DAX指數收報14,146點，升479點或3.51%；法國CAC指數收報6,556點，升126點或1.96%。

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