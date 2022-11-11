基石藥業舒格利單抗一線治療胃癌註冊研究達到主要終點

與安慰劑聯合化療對照組相比，舒格利單抗聯合化療顯著改善研究者評估的PFS，風險比(HR)=0.66 (95% CI: 0.54, 0.81)，p值<0.0001，舒格利單抗組中位PFS為7.6個月，安慰劑組為6.1個月。差異具有統計學顯著性與臨床意義。總生存期(OS)顯示出明顯的獲益趨勢，HR=0.75 (95% CI: 0.59, 0.96)，舒格利單抗組中位OS為14.6個月，安慰劑組為12.5個月。安全性與既往報道的舒格利單抗相關臨床研究結果一致，未發現新的安全性信號。

基石藥業首席執行官兼執行董事楊建新表示，很高興看到舒格利單抗繼在非小細胞肺癌(NSCLC)和結外NK/T細胞淋巴瘤取得突破性療效後，在胃癌這一全球高發腫瘤中同樣取得了註冊研究的陽性結果，集團期待與國家監管部門溝通交流，推動這一潛在的新型治療方案惠及更多患者。