極近Monash大學！墨爾本Glen Waverley首個屋苑式聯排別墅

許嘉宇稱Floret不但校網充足，生活起居及交通配套亦非常方便，可以同時滿足移澳家長及子女的需求。

Glen Waverley位處於墨爾本東南邊，被譽為「宇宙的中心」，以優越的居住條件及人文質素聞名。全澳洲最大地產代理之一Ray White今期介紹，Glen Waverley首個屋苑式聯排別墅Floret。Floret是匯聚了名校網、名發展商、名設計師的矜罕聯排別墅屋苑，只要$500萬港元就可以入手1,883呎3房3廁連雙車位。Floret位處於墨爾本資源優渥的全齡學區之餘，外型及室內設計上，發展商選擇了當地大型設計師事務所Rotheloman，由獲獎無數的事務所ASPECT Studios負責景觀設計，Floret更擁有10分鐘生活圈，生活所需一應俱全。

Floret媲美「九龍塘」超級名校網，當中私立學校包括著名精英私校Wesley College及Caulfield Grammar School；及兩所全球知名大學Monash和Deakin，其中Floret駕車僅約6分鐘就直達Monash大學。Ray White銷售總監許嘉宇表示，Floret可以同時滿足移澳家長及子女的需求，當子女飄洋過海到澳洲讀書，家長定必期望居住環境近學校，而Glen Waverley 的生活起居及交通配套非常方便，又可滿足子女將來畢業想留在澳洲發展的需要。

至於生活配套，Floret駕車不需10分鐘，已經可到墨爾本其中兩間最大及最優質的購物中心，包括The Glen Shopping Centre及南半球最大商場Chadstone Shopping Centre。據了解，超過240間本地及國際連鎖商店，將進駐The Glen Shopping Centre，當中澳洲一線百貨公司David Jones佔地達到8,000平方米。

出行方面，Floret距離Monash高速公路僅1分鐘車程，高效接通全城；Glen Waverley亦設有一個火車站，只需30分鐘車程就到達墨爾本市中心，這條火車綫更被當地人喻為最安全火車綫。

許嘉宇指，香港人未必有足夠的認知去選擇外國樓盤的發展商，但Floret的發展商Golden Age則非常有實力，Golden Age在當地擁有悠久的發展歷史，分別在悉尼及墨爾本有非常多發展項目，被指是「CG圖還原度高」的發展商，即項目的設計圖片與成品相似度非常高，並在悉尼及墨爾本的富人區都有項目落成，例如在悉尼The Rocks的The Harrington Collection、Double Bay的Essence Double Bay、及Glen Waverley的Sky Garden等等。

Glen Waverley樓市愈來愈受追捧，住宅空置率於2022年9月更跌至1.2%，加上Glen Waverley大規模、配套完善的聯排別墅供應不多，Floret作為該區史上第一個屋苑式的聯排別墅自然惹起市場目光。

Floret一共提供77套，室內面積約1,765至2,529方呎，屬雙層至三層、3房至4房間隔連雙車位，並自帶多功能房間，所有戶型均採用雙層隔音玻璃(DoubleGlazing)，最大限度摒棄外界的喧鬧聲。售價由$100萬澳元起，匯率低水下，只需$500萬港元起便可入手。

對Glen Waverley及Floret有興趣的人士，歡迎本周六、日親臨尖沙咀星光行16樓1633室的展銷會，屆時還有睇樓團，在展會現場連線示範單位，感受發展商的高質素的交樓標準，另有移澳港人分享會予大家參與。

在移澳港人分享會中，Ray White邀請了於2019年一家四口移民至澳洲墨爾本的年輕爸爸，育有2名分別就讀於幼稚園及小學的小朋友，他將以過來人向大家分享，普通中產家庭的移民之路及真實個案，由子女教育、鄰里質素、生活配套等角度出發，細說新一代移民心路歷程及當地生活點滴。想知澳洲選校首要條件？點樣搵啱「落腳點」？想衣食住行、小朋友教育樣樣掂？有興趣就立即登記啦!

墨爾本高端華人區聯排別墅屋苑Floret展銷會

日期:11月12至13日 (六、日)

時間:上午11時至下午7時

地點:尖沙咀星光行16樓1633室(The Balmoral Display Gallery)

免費講座

1. 睇樓團- 展會現場連線示範單位

日期:11月12日 (六)

時間:下午2點半

2. 移澳港人分享會-墨爾本篇

日期:11月13日 (日)

時間:下午2點半