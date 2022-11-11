港股升勢持續　ATMJ飆7至10%　內房股續揚

美國通脹壓力放緩，減輕市場對加息的憂慮。隔晚美股爆升，港股跟隨高1,039點後，升幅一度收窄至748點，之後在萬七關爭持，中午收報16,962點，升881點或5.48%。國企指數半日收報5,720點，升303點或5.59%；科技指數中午收報3,379點，升207點或6.53%，主板成交863億港元。

美股納指飆逾7%，大型科網股是升市火車頭，京東集團半日飆10.2%；美團升9.2%；騰訊及阿里巴巴升7.2%；小米集團升2.8%，合共貢獻恒指311點，佔大市三分一升幅。另外，萬國數據飆21.2%，是表現最佳科指成分股；嗶哩嗶哩飆及快手升13.3%；商湯升7.6%。

金融股合力推高大市，招商銀行勁彈9.5%；香港交易所升9%；中國平安升8.3%；友邦保險升6.7%；中國平安升6.4%；工商銀行及建設銀行升3.3%及3.2%；滙豐控股升1.4%，合共貢獻恒指242點。

內房股繼持強勢反彈，碧桂園半日飆25.3%；龍湖集團升24.8%，是表現最佳兩隻藍籌。碧桂園服務升14.1%；中國海外升8.3%；華潤置地升6.6%。另外，8筆境外債獲展期的富力地產升13.5%；合景泰富升21.5%；旭輝控股升36%；新城發展升33.1%；綠城中國升18.5%；龍光集團升20%；雅居樂升19.2%。

美國10月消費物價指數(CPI)按年升7.7%，低過市場預期。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，由於去年同期基數較高，通脹放緩在預期之內，相信未來兩個月仍會進一步回落，料利好美股氣氛。至於港股亦由低位反覆回升，恒指下一反彈目標先看17,600點。市場關注中美兩國元首會面，若有利好消息出現，後市有機會進一步挑戰18,300點水平。

【10:56】港股升勢持續 ATMJ飆7至10% 內房股強勢

港股高開過千點後輕微回吐，恒生指數維持約900點升幅，暫於17,000點爭持。國企指數升300點；科技指數升220點，主板成交700億港元。

大型科網股繼續帶領大市向上，京東集團升10.7%；美團升9.4%；阿里巴巴升8.2%；騰訊升7.8%；小米集團升3.8%。另外，嗶哩嗶哩飆17%；快手升15%；商湯升7%。

內房股保持強勢，龍湖集團飆20%，是表現最佳藍籌；碧桂園升16%；碧桂園服務升9.7%；中國海外及華潤置地升6.8%及5.9%。另外，8筆境外債獲展期的富力地產升9%；合景泰富升16%；旭輝控股升29%；綠城中國升16%。

【09:20】港股開市飆逾千點 重上萬七關 科指漲近一成

美國通脹放緩減輕加息憂慮，港股開市跟隨外圍飆1,039點或6.46%，恒生指數報17,120點；國企指數高開368點或6.8%，報5,785點；科技指數升314點或9.91%，報3,487點。

大型科網股領漲，美團飆12.7%；京東集團升10.3%；騰訊升9.3%；阿里巴巴升9.1%；小米集團升8.1%。

多隻藍籌股都有顯著升幅，李寧飆14.9%表現最佳，內房股龍湖集團及碧桂園漲14.9%及14.6%；藥明生物升14.3%；創科實業及舜宇光學升13.2%及12%。

金融股合力推高大市，香港交易所升10.2%；友邦保險升7%；中國平安升6.4%；招商銀行升6.1%；滙豐控股升2.6%；工、中、建三大內銀股升1.9%至2.3%。