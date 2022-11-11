聯儲局官員：通脹仍然高企　勿過早鬆懈

美國10月消費物價指數(CPI)放緩至7.7%，低過市場預期。外媒報道，多名聯儲局官員表示歡迎，但指出對抗通脹的努力遠未結束。他們告誡不要對數據過於興奮，並稱物價仍太高。

美國三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)表示，目前是聯儲局考慮放緩加息步伐的合適時機，但期望當局寧願加息過高，而不是加幅過低。她稱，較傾向接受聯儲局加息過高，其後才調低，而不是重犯上世紀70年代的錯誤，即過早停止加息，引致通脹預期失控上揚，迫使聯儲局再度大手加息。不過，她也不希望加息過急，令經濟陷入深度衰退，並希望見通脹逐步回落至2%目標。她表示，美國10月CPI屬好消息，但單月數據不代表通脹完全受控。

堪薩斯城聯儲銀行行長喬治稱，在判斷經濟對更高利率的反應時，採取更有分寸的加息方式可能特別合適。她又指，無法預先設定聯邦基金利率升至甚麼水平見頂。她稱，通脹仍接近夏季觸及的41年高位，由於通脹仍處高位並可能持續，貨幣政策顯然還有更多工作要做。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾認為，聯儲局主要風險在於行動仍未夠激進。鑑於目前通脹水平、廣泛性及持久性，認為貨幣政策將需要更具限制性，並且在一段時間內保持限制性，以推動通脹持續朝向2%目標回落。

費城聯儲銀行行長哈克表示，聯儲局是時候可以放慢加息速度，並指一旦利率升至4.6厘以上就應該暫停，以評估收緊政策的影響。