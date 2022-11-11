美國未將貿易夥伴列匯率操縱國　續抨華匯率管理欠透明

外媒報道，美國財政部周四(10日)發表半年匯率報告，並未把任何一個貿易夥伴國列為匯率操縱國。財政部暗示，一些貿易夥伴最近在外匯市場上的干預行動是情有可原，並承認美元飆升主要是由美國經濟形勢所推動。

一位財政部官員在電話簡報會上表示，美元強勢主要與美國經濟基本面，以及美國聯儲局與其他央行之間不同的緊縮步伐有關。該官員指，鑑於許多國家目前面臨的形勢，在某些時期干預市場可能是合理的。

有7個經濟體繼續在觀察名單中，分別為中國、日本、南韓、德國、馬來西亞、新加坡及台灣。越南這次則被移出觀察名單。不過，俄羅斯沒有被包括在報告中，因為該國不被認為是美國的主要貿易夥伴。此外，財政部指，正繼續加強對瑞士宏觀經濟及匯率政策分析。財政部還將繼續加強與瑞士的雙邊接觸。

財政部表示，中國及南韓在其他主要貿易夥伴中有進行干預。美國再次批評中國在匯率管理方面缺乏透明度。財政部指，中國對其匯率機制的主要特點所提供的透明度非常有限，包括其匯率管理制度的政策目標及其在離岸人民幣市場的活動。

該報告在評論日本時指出，「財政部的預期是，在大型、自由交易的外匯市場中，只有在非常特殊的情況下才應干預，並事先進行適當的協商。」對於南韓也有類似評論，「南韓擁有發達的機構及市場，貨幣干預應限用於在市場失序的非常情況下。」

至於美元走勢，財政部官員稱，隨着聯儲局緊縮政策達到高峰，以及其他央行迎頭趕上，美國預期美元強勢不會持續。