【高盛推介】通脹低於預期美股急漲 兩手準備部署
2022年11月11日 10:41
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(10日)公布10月份通脹數據，經季節調整後，美國10月消費物價指數(CPI)按年升7.7%，低於市場預期的7.9%。受通脹數據低於預期影響，美國兩年期及10年期國債孳息各創逾10年以來最大單日跌幅，分別跌超過30點子，10年期債息自4.1厘回落至3.8厘，跌穿4厘大關。美股周四急漲，當中納指升幅為三大指數中最高，升808點或7.5%，道指及標指升1,201點及207點。
觀察個股輪證資金流向，納指及道指好倉於周四獲資金轉向流入，分別有約20萬及10萬港元。納指及道指淡倉於本周一(7日)至本周三(9日)分別共錄得約610萬及940萬元後，周四均獲資金轉向沽出。標指淡倉於本周二(8日)至本周四共錄得約140萬元資金流入。
納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。
納指購10684，行使價12,850點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.8倍，活躍中年期。
道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、低街貨。
標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃以美指認沽證部署淡倉，可考慮中年期，即明年3月份到期的產品，因其時間值損耗較低，風險較12月份到期的短期證低。納指方面可留意屬貼價的納指沽(10525)。道指方面可留意道指沽(10690)。標指方面可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的標指沽(10636)。
納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、中年期。
道指沽10690，行使價30,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.3倍，熱門中年期。
標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.3倍，2個月期以上產品中，行使價3600點以上，槓桿最高。
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