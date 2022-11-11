【高盛推介】通脹低於預期美股急漲　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(10日)公布10月份通脹數據，經季節調整後，美國10月消費物價指數(CPI)按年升7.7%，低於市場預期的7.9%。受通脹數據低於預期影響，美國兩年期及10年期國債孳息各創逾10年以來最大單日跌幅，分別跌超過30點子，10年期債息自4.1厘回落至3.8厘，跌穿4厘大關。美股周四急漲，當中納指升幅為三大指數中最高，升808點或7.5%，道指及標指升1,201點及207點。

觀察個股輪證資金流向，納指及道指好倉於周四獲資金轉向流入，分別有約20萬及10萬港元。納指及道指淡倉於本周一(7日)至本周三(9日)分別共錄得約610萬及940萬元後，周四均獲資金轉向沽出。標指淡倉於本周二(8日)至本周四共錄得約140萬元資金流入。

納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。

納指購10684，行使價12,850點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.8倍，活躍中年期。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、低街貨。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。

納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、中年期。

道指沽10690，行使價30,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.3倍，熱門中年期。

標指沽10636，行使價3,680點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.3倍，2個月期以上產品中，行使價3600點以上，槓桿最高。

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