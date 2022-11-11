皓文及國茂停牌　據報涉及證監會及廉署行動

國茂控股中午發公告指，公司1名董事已告知公司本月9日，1間監管機構進入公司於香港的總部及主要營業地點。董事會認為，集團的業務及經營將正常進行及未受不利影響，且將在有需要時向監管機構提供必要的協助。

證監會與廉署於11月9及10日採取聯合行動，期間拘捕了8名人士，包括一個「唱高散貨」集團懷疑主腦。該集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃，涉及非法收益1.91億港元。其他被捕人士亦是該集團的骨幹成員，包括上市公司的主席，以及2間經紀行的3名負責人員。

據報，行動中「唱高散貨」集團懷疑主腦為人稱「粉哥」的53歲股市炒家葉志輝，於計劃離港前在機場落網，而皓文控股主席徐愛妮昨日亦被廉署拘捕。

萬成金屬日前公告指，公司1名董事已告知公司，於11月9日，1間監管機構進入公司於香港的總部及主要營業地點，惟未能發現公司於香港辦事處的管理層。