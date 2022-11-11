皓文及國茂停牌 據報涉及證監會及廉署行動
2022年11月11日 10:42
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國茂控股中午發公告指，公司1名董事已告知公司本月9日，1間監管機構進入公司於香港的總部及主要營業地點。董事會認為，集團的業務及經營將正常進行及未受不利影響，且將在有需要時向監管機構提供必要的協助。
證監會與廉署於11月9及10日採取聯合行動，期間拘捕了8名人士，包括一個「唱高散貨」集團懷疑主腦。該集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃，涉及非法收益1.91億港元。其他被捕人士亦是該集團的骨幹成員，包括上市公司的主席，以及2間經紀行的3名負責人員。
據報，行動中「唱高散貨」集團懷疑主腦為人稱「粉哥」的53歲股市炒家葉志輝，於計劃離港前在機場落網，而皓文控股主席徐愛妮昨日亦被廉署拘捕。
消息指，聯合行動搜查新確科技(01063)旗下的新確證券，而該行與葉志輝關係密切。而受查上市公司包括皓文控股、萬成金屬包裝(08291)及國茂控股等。而上述幾家公司股份的最大持倉券商都包括新確證券、國投證券及中國保盛證券，而這該批券商均與葉志輝有關。據中央結算系統(CCASS)顯示，新確科技最大持倉經紀行中，新確證券、國投證券及中國保盛證券合共持有35.11%。同時，該3家券商分別持有皓文控股及萬成金屬包裝逾31%及52%股權。
萬成金屬日前公告指，公司1名董事已告知公司，於11月9日，1間監管機構進入公司於香港的總部及主要營業地點，惟未能發現公司於香港辦事處的管理層。