【高盛推介】科網股急彈領漲大市　趁高部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：周四(10日)美國公布10月份通脹低於市場預期，美股3大指數隨即反彈，以科技股爲主的納指更大彈7%，本港大市周五(11日)早段跟隨外圍急彈，恒指重上17,000點水平，藍籌股亦跟隨大市上升，當中科網股升幅較大，領漲大市。

騰訊控股周四跌約2.3%，周五早段急漲兼曾突破250港元水平。現報248.4元，升約7.3%。美團周四跌約1.7%，周五早段曾突破160元水平。現報155.5元，升約9.6%。

阿里巴巴周四跌約4.5%，周五早段急漲現報67.95元，升約7.9%。京東集團周四跌約3.7%，周五早段突破180元水平。現報182.2元，升約9.9%。

觀察個股輪證資金流向，美團、阿里及京東淡倉於周四皆獲資金轉向流入，分別有約150萬、210萬及40萬元。

投資者如看淡科網股部署淡倉，由於今早急漲，投資者應重新審視產品條款，並因應投資取態選擇合適條款的產品部署。市場上部分貼價產品年期偏長，面值相對較貴且槓桿低，可以稍微放寬篩選條件，選擇平衡輪價及槓桿的產品，控制投入金額也權衡風險回報。

騰訊沽27793，行使價161.55元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。

騰訊沽27596，行使價178元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。

美團沽27366，行使價108元，2023年3月24日到期，實際槓桿3.5倍，高槓桿。

美團沽25743，行使價127.9元，2023年2月14日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。

阿里沽27800，行使價60.13元，2023年4月20日到期，實際槓桿3倍，貼價。

京東沽27953，行使價146.98元，2023年6月23日到期，實際槓桿2.6倍，貼價、中年期。

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