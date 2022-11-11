葵涌住宅地今截標 暫收7份標書
2022年11月11日 12:24
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政府推出標售的葵涌荔崗街住宅地皮於周五(11日)截標，暫接獲7份標書，入標財團包括信和置業(00083)、會德豐地產、漢國置業(00160)、嘉華國際(00173)、中信泰富等，均以獨資形式競投，地皮市場估值由約9億至21億港元。
會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，是次獨資入標，地皮規模不大，出價已考慮現時市況，項目計劃作純住宅發展。
嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，地皮景觀開揚，出價是可以接受的價錢。漢國置業房地產部董事李振彪亦指，地皮位處山上，景觀不俗，故入標競投，很大機會發展純住宅物業。他料，在加息下，未來樓市有下調迹象，但相信明年加息步伐將放緩，明年中後樓市會趨平穩，至於是次投地出價已反映加息因素。
該地皮毗鄰夾屋浩景臺，地盤面積約41,765方呎，可作純住宅或商住用途，當中，純住宅用途可建樓面面積約25.05萬方呎，項目屬「限呎」地，每個單位實用面積不可小於280方呎，並須於2029年3月底前完工。至於作商住發展，總樓面面積則按賣地條款中的相關特別條款計算。
項目須同時興建約18,643方呎的公共交通交匯處，以及提供實用面積共10,874方呎展能中心與弱智人士宿舍，有關樓面將計入項目建築面積，政府會以約5,000多萬元或建築成本價的較低者，回購上述社區設施。