葵涌住宅地今截標　暫收7份標書

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，是次獨資入標，地皮規模不大，出價已考慮現時市況，項目計劃作純住宅發展。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，地皮景觀開揚，出價是可以接受的價錢。漢國置業房地產部董事李振彪亦指，地皮位處山上，景觀不俗，故入標競投，很大機會發展純住宅物業。他料，在加息下，未來樓市有下調迹象，但相信明年加息步伐將放緩，明年中後樓市會趨平穩，至於是次投地出價已反映加息因素。

該地皮毗鄰夾屋浩景臺，地盤面積約41,765方呎，可作純住宅或商住用途，當中，純住宅用途可建樓面面積約25.05萬方呎，項目屬「限呎」地，每個單位實用面積不可小於280方呎，並須於2029年3月底前完工。至於作商住發展，總樓面面積則按賣地條款中的相關特別條款計算。

項目須同時興建約18,643方呎的公共交通交匯處，以及提供實用面積共10,874方呎展能中心與弱智人士宿舍，有關樓面將計入項目建築面積，政府會以約5,000多萬元或建築成本價的較低者，回購上述社區設施。