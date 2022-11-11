按證公司上調定息按揭利率0.25厘　下周二生效

香港按揭證券有限公司(按證公司)最新公布，15日(下周二)起的定息按揭申請，10年期年利率將調整至4.25%、15年期年利率調整至4.4%、20年期年利率調整至4.55%，較10月份年利率各上調0.25厘，並為今年第8度上調利率。

以500萬港元貸款額，年期為25年為例，若以最新11月份定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期的每月供款分別為27,087元、27,509元及27,934元，較10月份的定按計劃，每月供款分別增加695元(2.6%)、701元(2.6%)及707元(2.6%)。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國聯儲局年內已連續6次加息，合共已加息3.75厘，而本港多間銀行亦已跟隨加息，年內兩度上調最優惠利率(P)，合共已加息0.375厘。按證公司因應市場環境及資金成本壓力增加等情況下，再次上調定按計劃的年利率，與市面上一般H按及P按計劃比較，其實際按息仍高出1厘以上，吸引力相對地低。不過，申請人毋須符合壓力測試要求，入市門檻相對較低，因此仍會吸引部分人士如早前選用發展商按揭並考慮轉按至傳統銀行選用。

另外，美國10月份消費物價指數(CPI)按年升7.7%，升幅低於預期。通脹增長放緩，市場預期聯儲局將緩和加息步伐，曹德明料12月聯儲局加息幅度約0.5厘左右水平。香港方面，金管局自5月開始41度接錢達2,420.82億元，銀行體系總結餘已降至960.98億元，創自2020年6月9日(957.68億元)的近2年半新低，一個月同業拆息連續15個工作日維持3厘以上水平，曹德明認為，美國息口及香港拆息上升，銀行結餘持續下跌，資金成本壓力仍趨增，料按證公司因應自身資金成本將繼續上調定按息率。