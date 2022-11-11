長沙灣兩幢工業物業申請重建寫字樓

政府活化工廈政策帶動傳統工業的發展。由第一集團持有的長沙灣916至922號，以及貼鄰的924至926號工業物業，兩項目同向城市規劃委員會遞交商廈重建申請，擬議興建兩幢29層高連一層地庫的寫字樓，涉及總樓面面積合共約31.1萬方呎。

申請文件顯示，長沙灣916至922號及924至926號兩項目，佔地分別約9,600方呎及約1.2萬方呎，同被劃作其他指定用途註明商貿(2)，現申請將可建地積比率由約12倍，放寬至約14.4倍，以重建作辦公室用途，分別可建樓面面積約13.82萬與約17.28萬方呎，提供車位72個及87個。

該兩項擬議商廈發展，同樣將在長沙灣道劃設2米寬的「非建築用地」地帶，以擴闊現有行人路，從而提高該地點的視覺及空氣流通，並改善行人環境的暢達度及舒適度。而面向長沙灣道的大廈外牆，包括1樓、部分2樓及3樓，亦加裝垂直綠化，連同在地面「非建築用地」地帶上種植的兩棵樹，可改善周邊環境、街道景觀及公共空間的景觀質素。

資料顯示，長沙灣916至922號曾申請作商廈發展，當時建議地積比率約13.455倍，擬建1幢27層高、總樓面面積約12.92萬方呎的寫字樓，現時最新方案總樓面增加逾9,000方呎，升幅約7%。

至於長沙灣道924至926號項目，則在兩年前獲批建新式工廈。兩項目由第一集團於2020年初分別以約6.4億及約7.9億港元購入。