滙豐Reward+ App新版本登場　獨家功能「賞付款」最受歡迎

滙豐Reward+應用程式(App)新版本登場，採用重新設計的應用程式介面，讓信用卡帳戶的主要訊息及最新「獎賞錢」餘額等重要資訊更顯而易見，並透過分析數據了解客戶消費習慣及日常需要，展示與他們最相關的簽帳優惠。

滙豊香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀稱，滙豐致力改善於每個客戶接觸點的體驗。自推出近4年來，滙豐Reward+下載量超過140萬人次。截至今年 10月，滙豐Reward+的活躍用戶數量亦比去年同期增長近20%。

今(11日)已有近80%的「獎賞錢」兑換於滙豐Reward+上進行。在「獎賞錢」使用方面，滙豐Reward+的獨家功能「賞付款」仍最受客戶歡迎。今年首9個月，共有超過60%「獎賞錢」用於「賞付款」上，客戶已使用「獎賞錢」繳付超過合共200萬宗信用卡交易及結單。

另外，客戶亦可選擇將「獎賞錢」兑換至多達16個飛行常客計劃或酒店獎勵計劃的積分。隨着政府逐漸放寬旅遊限制，在今年9月用以兑換飛行里數的「獎賞錢」單月總額比去年同期激增逾4倍。

甘家儀亦指，自從放寬防疫措施至「0+3」之後，買機票的交易數量激增7倍。該行之前推出的里數信用卡everymile的新卡取卡數量亦增長10倍。