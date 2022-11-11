道期升逾200點　油價漲逾2%

●美匯指數報107.61；港匯見7.8374；離岸人民幣(CNH)報7.0967；美元兌日圓報141.32；歐元企1.0240，英鎊處1.1760。金價報1,706美元。布油報95.89美元，紐油報88.53美元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨升248點。

●市後關注點

23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數

●恒生指數重上萬七關，全日收報17,325點，升1,244點或7.74%；國企指數收報5,867點，升450點或8.31%；科技指收報3,491點，升318點或10.05%。主板成交1,825億港元。恒指全星期累漲1,164點，升幅7.2%，連升兩周。

-皓文及國茂停牌，據報涉及證監會及廉署行動。

-中國中免及周大福獲納入MSCI新興市場指數。

-摩通上調內地三大航空股目標價，評級「增持」。

-傳恒大深圳總部地皮以75.4億人幣掛牌轉讓。

-阿里旗下天貓已錄140種產品成交額按年倍增。

●提防受騙：

-慎防偽冒積金局或積金易平台公司職員來電。

●澳洲3家電訊商承認誤導網速，合共被罰款逾1.7億元。

●Apple勁彈！單日市值暴增逾1.4萬億元創紀錄。

●高盛CEO：資本市場料未來幾個月復甦。

●聯儲局官員：通脹仍然高企，勿過早鬆懈。

●日本10月PPI按年增9.1%，高過預期。

●美國撤銷俄羅斯市場經濟地位。

●裁員潮：

-印尼最大互聯網公司GoTo傳擬炒過千人。

●馬斯克指Twitter明年或虧損數十億美元，恐面臨破產。