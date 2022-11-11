【產經直播】內地放寬防疫措施　港股真轉勢？

美國10月份通脹數據低於預期，加息壓力有所紓緩，刺激隔晚美股做好，道指更升逾1,200點，而港股亦結束3日跌市，周五(11日)氣勢如虹，恒指高開1,039點後，走勢持續向上，加上午後內地宣布放寬防疫政策，進一步利好大市氣氛，最終收升1,244點，報17,325點。港股真轉勢？好友可繼續進攻？

內地放寬入境檢疫措施，由「7+3」改為「5+3」，即5天集中隔離及3天居家隔離，並取消入境航班熔斷機制，另外又將風險區由「三類」調整成「兩類」等，有咩復常股值得部署？

美匯亦有所回落，隔明尾段曾跌逾2%，創下13年以來最差的單日表現，刺激國際油價及金價齊齊上揚，布油及紐油均升約1%；國際金價亦急升逾2%，創11周新高。油股、金股依家部署策略係點？

《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道