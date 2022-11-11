【產經直播】內地放寬防疫措施 港股真轉勢？
2022年11月11日 16:23
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美國10月份通脹數據低於預期，加息壓力有所紓緩，刺激隔晚美股做好，道指更升逾1,200點，而港股亦結束3日跌市，周五(11日)氣勢如虹，恒指高開1,039點後，走勢持續向上，加上午後內地宣布放寬防疫政策，進一步利好大市氣氛，最終收升1,244點，報17,325點。港股真轉勢？好友可繼續進攻？
內地放寬入境檢疫措施，由「7+3」改為「5+3」，即5天集中隔離及3天居家隔離，並取消入境航班熔斷機制，另外又將風險區由「三類」調整成「兩類」等，有咩復常股值得部署？
通脹回落，美債息亦跌穿4厘，科網股領漲大市，「ATMXJ」升幅介乎4%至16%，而下周分別有騰訊(00700)及京東(09618)發布第3季業績，當中多間大行料騰訊第3季收入會下跌，依家有貨要趁彈離場先？
另一邊廂，中芯國際(00981)第3季盈利按年增長近四成七，有4.71億美元，並下調第4季業務展望，收市僅升0.3%。公司執行官趙海軍亦表示，美國新出口管制不利生產營運，晶片股前景不容樂觀？
「造車新勢力」之一的蔚來(09866)亦公布第3季業績，經調整淨虧損擴至34.59億元人民幣，收入則按年增長逾三成二，有130.02億元人民幣，績後更被大行瑞信大幅下調目標價，但股價仍跟隨大市收升20%，呢份業績要點解讀？
美匯亦有所回落，隔明尾段曾跌逾2%，創下13年以來最差的單日表現，刺激國際油價及金價齊齊上揚，布油及紐油均升約1%；國際金價亦急升逾2%，創11周新高。油股、金股依家部署策略係點？
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