專家樓評：樓市調整負資產重現

利淡因素被市場放大，社會復常之路尚未打通，加上股市波動，整體經濟活動欠缺動力，而且《施政報告》欠缺驚喜，仍未能提振樓市。雖然下半年樓市力挽狂瀾，但至今仍未收報失地，本港的樓價至今跌逾9%。根據金管局最新數據顯示，今年第三季負資產個案錄得533宗，涉及金額為30.06億元，宗數創2016年第2季後的季度新高，宗數及貸款金額按季分別急增約8.7倍及9倍。

根據差餉物業估價署數據顯示，今年9月份香港私人住宅樓價指數報362.1點，按月減少約2.1%，連跌4個月，更創下逾3年半的新低。回顧9月時香港跟隨美國加息，為樓市加添觀望氣氛，加上一手新盤開價貼市，部分二手業主將擴闊議價空間吸客，市場陸續出現減價成交。10月份新一屆政府發表首份《施政報告》出台，市場所預期的減辣措施落空，對樓市方面的著墨，主力在加快「北部都會區」的建設、加快基建發展，驅動樓市、降低強拍門檻，長遠有利樓市發展，不過未能提振現時「水深火熱」的局面。受疫情影響，本港的經濟活動持續缺乏動力，加上股市波動，利淡因素充斥市場，令樓價反彈乏力，因而導致負資產個案上升。

今年本港樓市下跌已成定局，受累經濟及息口壓力，相信二手樓價跌勢料持續。美國聯儲局剛宣布加息0.75厘，聯邦基金目標利率提高至3.75厘至4厘，是今年第6次加息，累加3.75厘，有本港大型銀行亦同時上調最優惠利率(Primerate)0.25厘，最優惠利率按揭(P按)實際息率將升至2.875厘。預期年底美國聯儲局將會再次議息，倘若本港再次跟隨美國加息，將會成為樓市進一步回調的誘因。現時樓價按年跌近1成，二手市場弱勢難以扭轉，部分採用高成數按揭計劃的業主，在樓價回調的情況下，或跌入負資產界線。

雖然現時政府為有意置業人士提供高成數按揭及降低測力測試，但建議置業人士在申請貸款時切勿「借盡」，現時本港的加息周期啟動，有意入市的市民除了考慮自身的經濟能力外，還需要密切注意按揭息率走勢對供款開支的的影響，在入市前做足各項的風險評估，並預留足夠的現金作緩衝，盡量將斷供風險降低。

香港置業營運總監及九龍區董事 馬泰陽