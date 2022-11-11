【有利可圖】外資回流中概股 港股A股或擺脫弱勢？
2022年11月11日 19:53
東網電視更多新聞短片
中港股市近期大幅反彈之際，有資料顯示，個別外資基金上季繼續加倉中國市場，如今有望成反彈市贏家。全球最大對沖基金、由「鱷王」達利奧(Ray Dalio)創立的橋水基金(Bridgewater)最新披露其截至第三季末的持倉，於季內增持了內地電商平台拼多多(美股︰PDD)、中通快遞(02057)、蔚來(09866)等中概股的美國預託證券(ADR)，估計增持行動涉及資金總額超過5,000美元(約3.9億港元)，令中概股總持倉達10億美元(約78億港元)。
橋水向美國證交會(SFC)遞交的13F持倉文件顯示，其持有的拼多多持倉單位按季增加5.23%或25.19萬單位；總持倉數增至506.65萬單位ADR，相當於3.17億美元(約24.73億港元)。值得注意的是，阿里巴巴(09988)亦曾經在橋水的主要持倉名單上，但據報該基金後來其已將相關持倉轉移至港股，故不用於13F文件中披露。
十大主要持股美企為主
內地房地產交易平台貝殼找房上季亦獲橋水加倉，涉及94.5萬ADR，增持金額料達1,655.72萬美元(約1.29億港元)。電動車公司蔚來獲增持6.63%或36.63萬單位ADR，相當於577.66萬美元(約4,505.79萬港元)。另外兩家「造車新勢力」公司小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)則獲加倉0.11%及0.28%。其他中概股如教育股好未來、房地產交易平台貝殼、騰訊音樂(01698)、攜程集團(09961)等也獲增持。
另外，橋水亦開倉買入20.67萬單位台積電ADR，涉及1,417.23萬美元(約1.1億港元)。不過，當前其前十大主要持倉仍以美國企業為主，並且清一色為消費類企業，包括佔比最大的寶潔(P&G)、強生、百事公司、可口可樂、Costco、沃爾瑪。另外還有兩隻美股指數交易所交易基金(ETF)，以及兩隻新興市場ETF。