【有利可圖】外資回流中概股　港股A股或擺脫弱勢？

十大主要持股美企為主

另外，橋水亦開倉買入20.67萬單位台積電ADR，涉及1,417.23萬美元(約1.1億港元)。不過，當前其前十大主要持倉仍以美國企業為主，並且清一色為消費類企業，包括佔比最大的寶潔(P&G)、強生、百事公司、可口可樂、Costco、沃爾瑪。另外還有兩隻美股指數交易所交易基金(ETF)，以及兩隻新興市場ETF。