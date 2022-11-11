劈價賣樓新常態？二手市靜　青衣屋苑半年減20%終沽出

二手交投淡靜，市場只有「劈價貨」有承接。青衣青怡花園三房單位，6月放盤，累積減價逾20%後，終以615萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨19座中層7室，實用面積約474方呎，兩房間隔，2021年放盤叫價約910萬元，直至今年4月份已減價至約859萬元，7月再減至838萬元，10月大減至768萬元，剛以738萬元成交，累積減幅約19%，呎價約15,570元。

●中原李偉寧透露，柴灣居屋樂翠臺3座中層G室，實用面積約590方呎，兩房間隔，已補價自由市場售517.2萬元，呎價約8,766元，回到2014年水平，新買家屬於用家，原業主於2014年12月以510萬元買入，持貨約8年帳面僅獲利7.2萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園2座中層H室，實用面積約792方呎，套三房間隔，成交價約1,330萬元，呎價約16,793元，單位原先叫價達1,400萬元，減價70萬元成交，減幅約5%。

●美聯馬鴻德指，堅尼地城浚峯高層B室，實用面積約324方呎，一房間隔，港島外區租客在中區上班，決定以810萬元入市，呎價約25,000元，原業主於2014年9月以約746.1萬元購入，轉售帳面獲利63.9萬元，升值約9%。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨11月暫錄5宗買賣，屋苑3期吉利徑8號低層B室，實用面積約509方呎，望內園景，最初開價588萬元，最終降價33萬元，以555萬元成交，呎價約10,904元。

●美聯殷勒麟稱，紅磡黃埔花園3期8座低層D室，實用面積約755方呎，套三房連工人房設計，睇樓近3個月之上車客，以1,028萬元承接，呎價約13,616元，原業主計劃陪伴下一代到外國升學，累減170萬沽貨。

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新界區

●中原范德輝指，青衣青怡花園2座高層C室，實用面積約547方呎，三房間隔，6月初開價780萬元，經過連月降價，近日減至615萬元終獲承接，累減165萬元或21%，呎價約11,243元，新買家為區內換樓客。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣海欣花園3座中層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，以約685萬元成交，呎價約12,592元，原業主2016年9月以575萬元買入，持貨約6年帳面獲利約110萬元，物業升值約19%。

●中原李建華表示，荃灣海濱花園19座低層B室，實用面積約700方呎，三房間隔，4月開價850萬元，原業主子女相繼遷出，已不需要住大單位，故決定「大換細」，進一步加大減幅，終減至540萬易手，低估價低約兩成，呎價約7,714元。

●祥益盤嘉茵指，屯門慧豐園4座高層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，減價35萬元，新買家遂便決定以540萬元購入自用，呎價約11,088元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍苑D座高層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，區內分支家庭垂青購入，累減80萬元，上述買家遂便決定於已補價自由市場以550萬元購入自用，呎價約8,527元。

●中原黎宗文透露，沙田第一城11月暫錄約5宗買賣，按月大幅下跌約67%，屋苑44座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，去年底放盤時叫價約635萬元，今年7月減至565萬元，日前議價後以455萬元易手，呎價約14,967元，累減180萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉田苑A座低層5室，實用面積約466方呎，兩房連儲物室間隔，望園景，已補價自由市場叫價540萬元，放盤兩個月，累減71萬元，減幅約13.1%，以469萬元沽出，呎價約10,064元。

●中原表示，大圍區11月暫錄約12宗買賣，包括盛世2座南翼高層C室，實用面積約959方呎，套四房及儲物房間隔，9月放盤時叫價約1850萬元，日前議價後以1,750萬元易手，呎價約18,248元，累減100萬元，新買家為用家。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山翠擁華庭7座低層A室，實用面積約757方呎，套三房間隔，開價約780萬元，議價後以718萬元易手，呎價約9,485元，累減62萬元或8%，屬近期低價成交，做價重回至約2017年水平，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嘉華星濤灣2座頂層戶，實用面積約466方呎，兩房間隔，享海景，放盤4個月，叫價850萬元，微減10萬至840萬元獲買家承接，呎價約18,026元，較半年前標準高層單位還要低，原業主持貨約3年，帳面只賺60萬元。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳日出康城MONTARA第2B座高層E室，實用面積約368方呎，一房間隔，望內園景，以約620萬元易手，呎價約16,848元，比銀行估價低約50萬元，原業主於2019年以574萬元一手購入，轉手帳面獲利約46萬元，或升值僅約8%。