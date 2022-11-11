【藍籌冧價】太古城呎售1.3萬　麗城花園做價重回2014年

二手樓價跌勢顯著，向為樓市指標的鰂魚涌太古城，連續兩個月都錄呎價低於1.4萬元成交。該屋苑一個兩房單位，劈價至742.8萬元售出，呎價13,858元，均屬2016年中價位。荃灣大型屋苑麗城花園套三房海景戶，成交呎價僅約8,800元，更跌回7至8年前成交水平。

太古城本月暫錄兩宗買賣，中原張光耀透露，上述為天山閣低層G室，實用面積約536方呎，屬遺產物業，10月開價880萬元放售，減價137.2萬元後獲用家承接。資料顯示，上址對上一層同室單位，2018年中售價達1,109萬元，期內樓價由高位跌逾30%。同屋苑元宮閣低層單位，上月以980萬元沽出，以實用面積約723方呎計，呎價低至約13,555元。

麗城花園為區內最大型住宅項目之一，市場消息稱，該盤2期4座一個中低層單位，實用面積約668方呎，早前曾叫價798萬元放售，受市況影響，近日底價已降至660萬元，剛僅以588萬元沽出，呎價約8,802元。代理表示，是次成交價較數月前同類型單位做價，已跌價約100萬元，並貼近2014年至2015年價位。

馬鞍山私樓都錄呎價低於1萬元個案。中原胡耀祖指，馬鞍山翠擁華庭7座低層A室套三房戶，實用面積約757方呎，開價約780萬元，議價後售718萬元，呎價約9,485元，重返約2017年水平。

樓價急挫，蝕讓情況持續。利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳日出康城晉海1A座高層A室。實用面積約841方呎，套三房連儲物室及工人套房設計，享海景，剛售1,420萬元，呎價約16,885元，逾4年半帳面貶值約398萬元。中原陳賢欣指，東涌東環2A座中層2室套三房戶，10月放盤開價870萬元，有裝修，減至785萬元易手，呎價約12,266元，同類型單位做價近兩年來首穿「8球」，原業主持貨約3年帳蝕15萬元。

此外，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報164.78點，創近5年新低，按周再跌約0.08%，連跌5周累挫約3.42%。四區指數方面，新界西按周跌約2.93%至152.23點，重返2018年1月水平，跌幅為10周最大，其餘3區按周輕微反彈，港島區按周回升約1.28%最多。