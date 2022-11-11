美股全線向下　虛幣交易所FTX申請破產

美國通脹的提振作用無以為繼，美股周五(11日)早段回吐。道指早段僅跌4點，至33,711點；標指跌0.18點，至3,956點；以科技股為主的納指跌21點，至11,092點。

港股外圍方面，恒指夜期現報17,471點，升111點，高水145點。

市場正面氣氛旺盛，投資者對包括高息環境等一直困擾市場的挑戰或將變得習以為常。高盛行政總裁所羅門表示，目前正經歷重新設定估值預期的時期，接下來幾個月，當人們習慣這種估值調整時，資本市場將有望重納正軌。

更有分析指出，美股走勢有望出現大逆轉。Leuthold首席投資策略員Jim Paulsen指出，自1950年來，標指經歷了13次通脹高峰後，緊接未來12個月的平均回報達13%，若抽取回報率最高的10次計算，通脹見頂後的12個月，標指平均回報更高達逾20%。

不過，白宮官員對通脹是否持續回落仍感憂慮。外媒引述美國財長耶倫表示，無法單靠上月通脹數據便確定通脹是否已到一個轉捩點，惟樂見通脹低過預期。

蘋果公司(Apple Inc.)周四(10日)股價大升8.9%，單日市值漲1,909億美元，至2.34萬億美元；惟周五(11日)早段股價跌1.38%。

半導體老店英特爾(Intel)則被摩根大通下調評級，由「增持」降至「減持」，主因來自對手AMD和台積電的競爭日益激烈。Intel股價跌1.56%。

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