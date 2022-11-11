HYPEBEAST發盈警

集團同時公布截至2022年9月30日止6個月經營數據。集團的媒體分部錄得的收益較截至2021年的強勁可比資料下降，因為疫後的廣告執行量激增，及受內地疫情而持續封城的影響，以及亞太其他地區慢慢從防控措施中恢復，影響了媒體及代理業務。期內，集團的電子商務及零售業務較去年同期錄得收益增長，主要受今年的銷售及促銷活動增加所推動。

另據公司年報所述，於2022年4月與Iron Spark I Inc.就合併訂立協議及計劃。因此，預期2023財年上半年將確認與合併事項相關的一次性法律及專業費用約5,500

萬港元。

於2022年9月30日，公司完成出售其於The Berrics Company LLC的51%

擁有權，代價約為250萬美元，集團預期將錄得此出售應佔收益約1,800萬港元。此外，公司預期將錄得按公平值計入損益的金融資產（主要包括對私人公司股權的投資及其他財務投資）之公平值變動記錄。該等減值虧損與公平值變動的綜合影響預期不多於2,000萬港元。