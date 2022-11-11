居屋跌更急！東盛苑3年帳蝕50萬　樂翠臺價回8年前

二手居屋連錄帳蝕轉讓個案。筲箕灣東盛苑兩房移民盤，未補價第二市場減價至約375萬元售出，原業主約3年帳面虧蝕逾50萬元。

市場消息透露，上述單位為低層8室，實用面積約407方呎，原業主移民賣樓，早前開價418萬元放售，減價43萬元售出，呎價約9,214元。據了解，單位於2019年購入，現轉手帳面貶值逾12%。

錦英苑已補價賣432萬

已補價自由市場居屋亦要蝕賣。中原胡耀祖指，馬鞍山錦英苑J座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，早前開價450萬元放盤，減至432萬元易手，呎價約10,773元。單位於2017年以449萬元購入，約5年帳面蝕約17萬元。

世紀21奇豐莊瑞生表示，同屋苑B座中層10室，實用面積約401方呎，早前在自由市場已降價至400萬元，終再減60萬元，僅售340萬元，呎價約8,479元，料屬8年前價位。

柴灣居屋樂翠臺都錄平價成交。中原李偉寧透露，屋苑3座中層G室兩房戶，實用面積約590方呎，已補價賣517.2萬元，呎價約8,766元，回到2014年水平，原業主持貨約8年帳面僅賺7.2萬元。