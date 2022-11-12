東方日報B1：華放寬防疫　恒指飆千二點冠亞股

內地放寬防疫新規，加上中美元首將會面、美國通脹壓力緩減，港股狂歡曾勁彈1,287點，恒生指數全日「埋單」升幅達7.74%，冠絕亞洲股市，不但收復17,000點大關，更完全抵銷連跌3日累挫514點，全周累升1,164點或7.21%，連續兩周漲逾千點。分析指，港股短期走勢不俗，但短時間內抽升，或有回吐壓力。

恒指周五日跟隨外圍高開1,039點後，升幅一度收窄至748點，午後內地宣布放寬檢疫措施，好友再發力，指數逐步攀升，高見17,368點，創一個月高位，最終收報17,325點，飆1,244點，近4個月來首度衝破50天線。國企指數收報5,867點，漲450點或8.31%；科技指數揚318點或10.05%，報3,491點，港股成交更高達1,827億元。

南下「北水」亦趁機出貨，美團及騰訊成走資之選，分別錄淨沽出6.09億元及4.31億元，整體港股通轉錄淨沽出10.87億元。

瑞信認為，內地防疫鬆綁將有助改善市場對中資航控的投資情緒，雖然內地航空市場客流量仍較低，航空公司成本承壓，中資航空行業短期復甦仍有不確定性，但中長期前景樂觀，料明年3月下旬國際航班將進一步改善。

軟銀集團(Softbank)公布截至9月底止第二財季業績時，提及已沽售阿里部分持股，意味今次阿里收復部分失地，軟銀或大呻「走寶」，而旗下願景基金部門(Vision Fund)上季投資損失1.38萬億日圓。另邊廂，亞太區主要股市跟隨美股上升。日本股市升近3%，見兩個月高位；南韓股市漲3.37%；台灣股市在台積電帶動下，亦抽高3.73%；澳洲股市則見5個月高位，升2.79%。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，內地防疫政策鬆綁，股市借勢反彈是正常，認為現時市場氣氛正面，有利股市向上，惟相信中美元首會面僅屬「官方式、禮貌式」，未必有利好消息再出現。

恒指周五企穩17,100點以上，短期走勢不差，但短時間內由低位約14,600點反彈至現有水平，漲幅超過二千點，當中有回吐壓力，他建議投資者以50天線17,300點作指標，若能企穩，則仍有400至500點上升空間，否則後市有獲利回吐的憂慮。