【東方產評】匯市動盪勢難休　去全球化成禍首

美國最新通脹數據略為回落，即惹來市場憧憬聯儲局加息速度有望減緩，美匯指數應聲插水，一眾近年長期捱貶的非美貨幣則一洗頹風，人民幣、歐元、英鎊、日圓匯率皆出現較顯著反彈。不過，要有心理準備，匯市將持續大幅波動，這實不利企業營商，得加強匯兌風險管理，免得賺錢不夠蝕匯水。說到底，去全球化才是眼前匯海翻波的禍首，在新的全球化模式出現前，即使進入後疫情時代，仍難擺脫匯市動盪。

美匯指數由周四高位累跌逾2%，是近年鮮有的跌勢。反觀其他非美貨幣匯率大反撲，歐元與英鎊反彈之外，一直大弱勢的日圓兌每美元更升穿140；反映內地市場的在岸人民幣單日更狂彈逾千點子，一時間匯市大反轉，波幅與影響比股市更大。

其實，匯市波動不利企業營商，因跨市場的收入、債務，都會面臨較大匯兌風險。近季不少美國企業因強美元令海外業務收益下降，從而為估值添壓，就是例子。再看製造業，進口原材料涉及使用外匯，若兼營海外市場，成本與收入面對一定的匯兌風險。再講，美元是國際第一儲備貨幣，這些年不少企業趁超低息舉下巨量美元債務，近年在美元強勢和美息持續上升時，債務水漲船高，有苦難言。匯市愈是波動，匯兌風險愈大，若不積極採取措施對沖，隨時大失預算！

歸根究柢，造成眼前匯市大幅波動，除了通脹與貨幣政策因素外，去全球化才是關鍵因素。在昔日的全球化，國際貿易壁壘不多時，物流暢通，實際匯率波幅有限，整體成本與匯率風險容易預算。可隨着疫情爆發，港口運作間斷停擺，加上中美博弈加劇，國際供應鏈陷入大混亂繼而進入重組，美國為遏華崛起，更以極端手段變相製造種種壁壘，推動製造業去中國化，致令全球運輸成本以致供應鏈所面對的壓力前所未有。美國聯儲局貨幣政策逆轉，各國之間的利差變動擴大，且國際地緣政治緊張，俄烏戰爭引發能源危機，激化宏觀經濟劇變，頓令近年美元愈強，非美貨幣則愈弱。

到底美國通脹是否會持續回落，還是會在高位維持一段的水平，乃美元後向的關鍵之一；而非美經濟體的宏觀經濟表現如何，尤其是中國經濟若能加快疫後復甦，既為人民幣抗貶給力，亦為全球景氣帶來希望的話，則資金一面倒流往美元的情況尚有望紓緩，只是這方面變數甚多，且別過早為美元強勢逆轉下定論，也別輕率瞓身入市追漲股市。

在重塑出新的全球化力量前，在後疫情時代，匯市持續大幅波動，繼續成為影響世界經濟和企業營商的一個主要風險因素。新常態之一，乃製造業選擇本地化生產，以盡量減少跨境物流與匯率風險，惟代價是大減產銷上的規模效益，意味昔日的高增長日子無法重現，世界經濟規模亦面臨收縮。另外，國際貿易為了減少匯率波動的影響，更傾向選擇增強區域貿易，並推動以本幣交易結算，減少以美元交易結算，長遠將對美元的國際流動性構成深遠影響，意味眼前這場全球貨幣戰，遠未見盡頭。